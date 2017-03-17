Türkiye’ye giderken riskli olan yollar açıklandı

Yaz tatilinde Türkiye’ye aracı ile gidecek olan yolculara kullandıkları güzergahlarda riskli olan yolların listesi hazırlandı.

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İsviçre

A 3 (Basel – Zürih – İsviçre, Gotthard tüneli, San Bernardino güzergah üzerinde (A 13), A 1 – (- Zürih Bern St Gallen) Gotthard A 2 ) .

İtalya

A 22 Brenner otoyolu, A 23 (Villach – Udine), A 4 (Brescia – Verona – Venedik – Trieste) ve Dragonja, A’da Hırvat sınırına kadar olan bölüm. Slovenya kıyı şeridi (Milan – Genoa), A 9 (Chiasso – Milano) ve Milano,Güney İtalya yolları A 3 Napoli – Reggio Calabria yanı sıra ,SS 585 (Lagonegro – Torora) ve SS 18 (Tortora – Marina di Nocera Terinese). Hırvatistan Hırvatistan üzeri seyahat eden sürücüler çok sabırlı olmaları gerekiyor.Slovenya,Hırvatistan, Sırbistan istikametinde sınırlarda aşırı yığılmalara karşı hazırlıklı olmaları gerekiyor.

BU güzergah üzerindeki en riskli bölgeler ise şöyle. Trieste – Rijeka, A 1 / A 6 (Zagreb – Rijeka), transit güzergâhı A 3 Zagreb – Belgrad ve kıyı yollar. Gişe önleri.A2 otoyolu Zagreb – Macelj-Macelj yönünde yaklaşık 4km uzun inşaat bulunuyor.Trafik akışı Istria Rovinj D 303 23 yönlendirilmiş.

Slovenya

Slovenya’ güzergahında sürüceler oldukca her zamankinden fazla sabır göstermeleri gerekiyor. Slovenya Güzergahında en riskli bölgerler ise şöyle. A 2 (Karawankentunnel – Ljubljana – Zagreb) ve A 1 (Ljubljana – Koper) ve Hırvat sınırı Macelj Maribor ve Ptuj üzeri. Avusturya – Slovenya, Maribor – Maceli: rota Ptuj – Sredisce ob Savi – Varazdin – Zagreb.

SIRBİSTAN

YOLCULAR BELGRAD’A GELMEDEN HANGİ TABELAYA DİKKAT ETMELERİ GEREKİYOR

SLOVENYA-Hırvatistan yolunu takip edenler, Belgrad’a yaklaşık 20 kilometre kala “Niş” tabelasını değil, “Novi Sad”, “Belgrad” tabelasını takip etmeli. Burada sağdan Belgrad istikametine doğru gittikten sonra köprüde Niş ayrımı geliyor. Buradan Niş’e doğru dönmek gerekiyor. Aksi taktirde “Niş Tranzit” yolunu takip edenler, kamyonlar için olan yola sapmış oluyor. Yol oldukca kalabalık bir yol yaz aylarında ise odlukca sıkıntılı. Macaristan üzerinden gelenler de Belgrad-Niş yolunu takip edecek.

NİŞ-MAKEDONYA ARASINA DİKKAT

Macaristan veya Hırvatistan üzeri gelen transit yolcular ‘ BELGRAD’A üzeri devam etmeleri gerekiyor. Niş’ten sonra yol Bulgaristan’ın başkenti Sofya ile Yunanistan’ın ikinci büyük kenti Selanik’i gösteren levhalarla ikiye ayrılıyor. Yunanistan üzerinden ülkemize gidecekler Makedonya üzerinden Yunanistan’a giriş yapacaklar. Ancak bu sene bu yol üzerindeki yapılan yol çalışmaları oldukc sıkıntılara neden olacağını söyleyebilirz. Niş ile Makedonya sınırına kadar olan bölgedeki yol inşaatları. Niş ayrımından hemen sonra başlayan inşaatlar izin sezonunda da sürecek. Yolun inşaat olan kısmında dikkatli olmak gerekiyor.

EN RİSKLİ BÖLGELER NERESİ

En Riskli Bölgeler ‘Batajnica’ya (Zagreb) Dobanovci yeni STRAZEVICA tüneli. Niş -Üsküp istikameti inşaat nedeniyle en cok risk taşıyan bölgelerden biri.Özellikle Vranje civarları inşaat nedeniyle risk taşıyor. Diğer yandan, Niş – Pirot arasıda riskli bölgeler arasında

Macaristan dan Sırbistana hangi sınır kapıları kullanılabilir Vatandaşlarımız tarafından en çok Macaristan’da özellikle A1 (Viyana / nikel köy – Budapeşte), M5 – A 1 Viyana – Budapeşte (M 0). M 5 Szeged -Sırbistan’a açılan Röszke / horgos sınır kapısı kullanılmakta

VATANDAŞLARIMIZ HANGİ ALTERNATİF SINIR KAPILARINI KULLANABİLİRLER

AB vatandaşları ve Sırp vatandaşları için Alternatif komşu sınır kapıları Tompa / Kelebija civarı ve Bacsalmas / Bajmok sınır kapıları (19:00 saat 07:00 ‘den her gün açık) Bu güzergah üzerinden uzun kuyruklar oluşuyor. Diğer yandan M 7 (Letenye / Hırvatistan kapısı sınır – – Balaton Gölü Budapeşte) civarları Riskli bölgeler de yerini alıyor.

SılaYolu.com