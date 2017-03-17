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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Türkiye’ye götüreceğiniz para ve hediye miktarına dikkat

İzin sezonunun açılması ile birlikte Avrupalı Türklerin sıkıntılarına bir de hediye miktarı eklendi.

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Türkiye’ye götüreceğiniz para ve hediye miktarına dikkat

Kara yolu ile Türkiye’ye gidecekler geçecekleri ülklerdeki sıkı kural ve cezaların ardından şimdi de eşe-dosta götürdükleri hediyelerin miktarı eklendi. Ister kara, ister hava, isterse deniz yolu ile gidecek Avrupalı Türkler yanlarında gümrüksüz en fazla 430 Avro değerinde hediye götürebilecekler.

Şayet götürülen hediyelerin değeri 430 Avro’dan fazla ise gümrüklere bildirilmek ve vergisi ödenmek zorunda.Hangi eşyaların hediyelerin gümrüğe tabi olup olmadığı konusunda da bilgi veren T.C. Gümrük ve Tekel Bakanlığı yetkilileri, toplam değeri 430 Avro’yu geçen giyim eşyaları, kılık kıyafet, ziynet eşyalarının da dahil olduğunu belirttiler.

Ayrıca Türkiye’ye giriş yapacak yolcuların yanlarında getirebilecekleri nakit para miktarı ise kişi başına en fazla 10 bin Avro.
Yanlarında nakit olrak 10 bin Avro’nun üstünde para getirenler ise getirdikleri parann miktarını ve kaynağını gümrük yetkililerine bildirmek zorunluluğu var.

Aksi takdirde yapılacak aramalarda, gümrüğe bildirilmemiş, 430 Avro üzerindeki hediye eşya ve 10 bin Avro üzerinde nakit para için hukuki işlem yapılarak, cezai müeyyide uygulanacağı belirtiliyor.

©SONHABER.EU

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