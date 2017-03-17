Türkiye’ye kesin dönüş yapanlar vergi ödemeyecek

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının “Gümrük Muafi̇yeti̇ Tebli̇ği̇” Resmi Gazete’de yayımlandı. Türkiye’ye kesin dönüş yapan vatandaşlar; kullanılmış ev eşyaları ve otomobilleri için gümrük vergisi ödemeyecek.

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VERGİ MUAFİYETİ

Buna göre, yurt dışında en az 24 ay ikamet ettikten sonra yerleşim yerini Türkiye’ye kesin olarak nakleden Türk vatandaşları, yurt dışındaki milli veya milletler arası kadrolarda sürekli görevli çalışma sonrası yurda dönen kamu görevlileri, Türk vatandaşlığına geçerek yerleşim yerini yabancı bir ülkeden Türkiye’ye kesin olarak nakleden gerçek kişilerle Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerin ölümü halinde Türkiye’de ikamet eden gerçek kişi mirasçıları, motorlu veya motorsuz özel nakil vasıtalarını gümrük vergilerinden muaf olarak serbest dolaşıma sokabilecek.

NE GEREKİYOR

Muafiyetten yararlanabilmek için özel nakil vasıtalarının, kişilerin adlarına kaydının yapıldığı yıl itibarıyla model yılı dahil, üç yıldan eski olmaması gerekiyor. Ayrıca, bu vasıtaların ithalinde aile ünitesi esas alınacak. Aile ünitesinin tespitinde vukuatlı nüfus kayıt örneğindeki bilgilere bakılacak.

EN AZ 5 YIL İKAMET EDENLERDE…

Tebliğde belirtilen kişilerin Türkiye’de geriye doğru bir takvim yılında 6 aydan fazla kalmamış olmaları gerekiyor. Türkiye’de bir takvim yılında 45 güne kadar kalışlar yurt dışındaki ikamet süresinden sayılacak. Türkiye dışında son 10 yılda en az 5 yıl ikamet eden gerçek kişiler için yerleşim yerine ilişkin bu süre şartı aranmayacak.

KİMLER YARARLANAMAYACAK

Yurt dışında 24 ayı aşmayan süreyle geçici olarak görevlendirilen kamu görevlileri için muafiyet hükümleri uygulanmayacak. Evlilik suretiyle Türk vatandaşlığına geçenler de muafiyetten faydalanamayacak.

Motorlu ticari araçlar ve diğer ticari nakil vasıtalarının muaf olarak serbest dolaşıma girişine izin verilmeyecek.

Sürekli görevle yabancı bir ülkede bulunmaktayken, yine sürekli görevle başka bir yabancı ülkeye atanma nedeniyle yerleşim yerini Türkiye’ye kesin olarak nakledemeyen kamu görevlileri de muafiyet hükümlerinden yararlanamayacak.

Muaf olarak ithal edilen vasıtanın serbest dolaşıma giriş tarihinden itibaren 5 yıl geçmedikçe aynı kişilerin motorlu veya motorsuz özel nakil vasıtalarının serbest dolaşıma girişine ilişkin talepleri kabul edilmeyecek.

60 GÜN SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Tebliğ kapsamında, kullanılmış ev eşyası, yerleşim yeri Türkiye dışında bulunan gerçek kişilerin Türkiye’de edindikleri konutlarda kullanmak üzere getirdikleri ev eşyası, iş yeri nakli dolayısıyla serbest dolaşıma giren sermaye malı ve diğer malzemeler, engellilerin kullanımına mahsus eşya ile kriz hallerinde zarar görenlere gönderilen eşyanın serbest dolaşıma girişi esnasında muafiyet tanınacak haller ve muafiyetin kullanılmasına ilişkin usul ve esaslar da belirlendi.

Özel tertibatlı engelli araçlarının serbest dolaşıma giriş işlemlerinde Yeşilköy, Gebze, İzmir Yolcu Salonu, Ankara Garı, Malatya, Rize ve Mersin Gümrük müdürlüklerinin yetkili olduklarına ilişkin tebliğ maddesi 60 gün sonra yürürlüğe girecek. Diğer hükümler ise uygulamaya konuldu.

Sabah