Reklamı kapat
Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Türkiye’ye kesin dönüş yapanlar vergi ödemeyecek

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının “Gümrük Muafi̇yeti̇ Tebli̇ği̇” Resmi Gazete’de yayımlandı. Türkiye’ye kesin dönüş yapan vatandaşlar; kullanılmış ev eşyaları ve otomobilleri için gümrük vergisi ödemeyecek.

A+A-

Türkiye’ye kesin dönüş yapanlar vergi ödemeyecek

VERGİ MUAFİYETİ

Buna göre, yurt dışında en az 24 ay ikamet ettikten sonra yerleşim yerini Türkiye’ye kesin olarak nakleden Türk vatandaşları, yurt dışındaki milli veya milletler arası kadrolarda sürekli görevli çalışma sonrası yurda dönen kamu görevlileri, Türk vatandaşlığına geçerek yerleşim yerini yabancı bir ülkeden Türkiye’ye kesin olarak nakleden gerçek kişilerle Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerin ölümü halinde Türkiye’de ikamet eden gerçek kişi mirasçıları, motorlu veya motorsuz özel nakil vasıtalarını gümrük vergilerinden muaf olarak serbest dolaşıma sokabilecek.

NE GEREKİYOR

Muafiyetten yararlanabilmek için özel nakil vasıtalarının, kişilerin adlarına kaydının yapıldığı yıl itibarıyla model yılı dahil, üç yıldan eski olmaması gerekiyor. Ayrıca, bu vasıtaların ithalinde aile ünitesi esas alınacak. Aile ünitesinin tespitinde vukuatlı nüfus kayıt örneğindeki bilgilere bakılacak.

EN AZ 5 YIL İKAMET EDENLERDE…

Tebliğde belirtilen kişilerin Türkiye’de geriye doğru bir takvim yılında 6 aydan fazla kalmamış olmaları gerekiyor. Türkiye’de bir takvim yılında 45 güne kadar kalışlar yurt dışındaki ikamet süresinden sayılacak. Türkiye dışında son 10 yılda en az 5 yıl ikamet eden gerçek kişiler için yerleşim yerine ilişkin bu süre şartı aranmayacak.

KİMLER YARARLANAMAYACAK

Yurt dışında 24 ayı aşmayan süreyle geçici olarak görevlendirilen kamu görevlileri için muafiyet hükümleri uygulanmayacak. Evlilik suretiyle Türk vatandaşlığına geçenler de muafiyetten faydalanamayacak.

Motorlu ticari araçlar ve diğer ticari nakil vasıtalarının muaf olarak serbest dolaşıma girişine izin verilmeyecek.

Sürekli görevle yabancı bir ülkede bulunmaktayken, yine sürekli görevle başka bir yabancı ülkeye atanma nedeniyle yerleşim yerini Türkiye’ye kesin olarak nakledemeyen kamu görevlileri de muafiyet hükümlerinden yararlanamayacak.

Muaf olarak ithal edilen vasıtanın serbest dolaşıma giriş tarihinden itibaren 5 yıl geçmedikçe aynı kişilerin motorlu veya motorsuz özel nakil vasıtalarının serbest dolaşıma girişine ilişkin talepleri kabul edilmeyecek.

60 GÜN SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Tebliğ kapsamında, kullanılmış ev eşyası, yerleşim yeri Türkiye dışında bulunan gerçek kişilerin Türkiye’de edindikleri konutlarda kullanmak üzere getirdikleri ev eşyası, iş yeri nakli dolayısıyla serbest dolaşıma giren sermaye malı ve diğer malzemeler, engellilerin kullanımına mahsus eşya ile kriz hallerinde zarar görenlere gönderilen eşyanın serbest dolaşıma girişi esnasında muafiyet tanınacak haller ve muafiyetin kullanılmasına ilişkin usul ve esaslar da belirlendi.

Özel tertibatlı engelli araçlarının serbest dolaşıma giriş işlemlerinde Yeşilköy, Gebze, İzmir Yolcu Salonu, Ankara Garı, Malatya, Rize ve Mersin Gümrük müdürlüklerinin yetkili olduklarına ilişkin tebliğ maddesi 60 gün sonra yürürlüğe girecek. Diğer hükümler ise uygulamaya konuldu.

Sabah

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Türkiye’ye götüreceğiniz para ve hediye miktarına dikkat Türkiye’ye götüreceğiniz para ve hediye ...

İzin sezonunun açılması ile birlikte Avrupalı Türklerin sıkıntılarına bir de hediye miktarı eklendi....

Öğretmen olun, diye adeta yalvarıyorlar Öğretmen olun, diye adeta yalvarıyorlar...

Hollanda’da ilkokullar öğretmen açığını kapatmak için Pabo öğrencilerini kendi okullarında öğretmen olmaları için ikna etmeye çalışırke...

Fırtına ve şiddetli gökgürültüsü uyarısı Fırtına ve şiddetli gökgürültüsü uyarısı...

KNMİ Hollanda genelinde sarı alarm verdi. Yapılan açıklamada öğle saatlerinden itibaren fırtına ve şiddetli gökgürültüsünün ülke geneli...

BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)
﻿
SON EKLENEN HABERLER
Hollanda’da ev almak daha da zorlaşıyor Hollanda’da ev alma...

Hollanda'da 2008 yılında başlayan krizin ardından konut kred...

Türkiye’ye götüreceğiniz para ve hediye miktarına dikkat Türkiye’ye götüreceğiniz ...

İzin sezonunun açılması ile birlikte Avrupalı Türklerin sıkı...

Başkan Clerfayt: “İslam’ı karalamak istiyorlar” Başkan Clerfayt: “İslam’ı...

Belçika Diyanet Vakfı’nın geleneksel iftar yemeğine katılan ...

Hasan Salar, Belçika’da futbol kulübüne başkan oldu Hasan Salar, Belçika̵...

Yaklaşık 10’a yakın şirketiyle Brüksel’de adından söz ettire...

Türkiye’ye kesin dönüş yapanlar vergi ödemeyecek Türkiye’ye kesin dö...

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının "Gümrük Muafi̇yeti̇ Tebli̇ği̇...

Trump’tan ‘ itiraf ‘ gibi Katar açıklaması Trump’tan ‘ i...

Twitter hesabından bir açıklama yapan Trump, "Ortadoğu'ya zi...

Öğretmen olun, diye adeta yalvarıyorlar Öğretmen olun, diye adet...

Hollanda’da ilkokullar öğretmen açığını kapatmak için Pabo ö...

Hollanda’da büyük kutlama Ekim’de Hollanda’da büyük kutlama...

Hollanda Beşiktaşlılar derneği başkanı ve Son Haber yazarı A...

Ramazan Timleri Ramazan Timleri

Bu yazıyı 16 Ağustos 2010 yılında Son Haber henüz emekleme a...

Millilerimiz Hollanda’yı 3-2’yle Geçti Millilerimiz Hollanda’yı ...

2017 FIVB World League İkinci Grup‘ta mücadele eden A Erkek ...

VIDEO GALERİ