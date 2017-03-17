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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Türkiye’ye pasaportsuz seyahat edilir mi ?

Yaz tatiline sayılı günler kalmasıyla birlikte izin hazırlıkları yavaş yavaş başlamış durumda. Türkiye’ye seyahat ederken yanımızda bulundurmamız gereken belgelerle ilgili uzmanlar ve Başkonsoloslukların tavsiyelerinin dikkate alınması gerektiği belirtiliyor.

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Türkiye’ye pasaportsuz seyahat edilir mi ?

Sılayolu.com’un DTAC uzmanlarına konuyla ilgili sorduğu sorulara verilen cevaplar şöyle: “Alman vatandaşları 90 günden daha az bir süre için Türkiye’de kalacaklarsa kimlikle seyahat edebilirler. Eskiden Türkiye’ye girişte araçların pasaporta işlenmesi gerekiyordu. Bu nedenle kimlikle seyahat edilmesi tavsiye edilmiyordu. Ancak bu zorunluluk artık kalktı.” Bu bilgi diğer Avrupa Birliği ülkelerinde yaşayanlar için de geçerli.

Ne tavsiye ediliyor? DTAC, Türkiye’ye sadece kimlikle yolculuk yapmanın mümkün olduğunu bildirirken aynı zamanda Alman Dışişleri Bakanlığı’nın bir uyarısını da hatırlattı. Herşeye rağmen pasaportla seyahat edilmesini tavsiye ediyor. Bazı memurların uygulamadan habersiz olabileceği ve pasaport sorabileceği gerekcesini gosteriyor.. Almanlar icin tedbirli olunmasını öneriyor ancak son aylarda kimlikle seyahat edenlerin Türkiye’ye girişte bir sorunla karşılaştığı haberi gelmedi.

Makedonya ve Sırbistan’da eski AB kimlik kartları geçerli değil. Bu ülkelerde mutlaka yeni biyometrik kimlik kartı gerekiyor. Bu nedenle Eğer pasaportunuz varsa ve işinizi garantiye almak istiyorsanız, AB kimliğinin yanı sıra yanınıza pasaport almakta her zaman fayda var.

Belçika vatandaşları icin, Konuyla ilgili Facebook sayfasından bilgi veren Brüksel Türk Başkonsolosluğu ise, çifte vatandaşların durumunu şöyle açıkladı: “İster karayolu, ister havayolu olsun, Çifte vatandaşlığı olanlar sınır kapılarımızda Belçika kimlik kartı ve Türk nüfus cüzdanlarını birlikte göstererek ülkemize giriş yapabilirler. Pasaport şart değildir. Yalnızca Belçika kimlik kartını gösterip, Türk nüfus cüzdanını ibraz etmediğiniz takdirde ise sınırda “E-Vize” alarak ülkemize giriş yapabilirsiniz.

Pasaport sürelerini kontrol edin Türk vatandaşlarının yanlarına mutlaka pasaport almaları gerektiğini hatırlatalım. Sadece kimlikle yolculuk yapamazsınız. Ayrıca pasaportların geçerlilik süresinin en az 6 ay olması isteniyor. (Bu süre Avrupa’da ülkeden ülkeye değişiyor) Tabiki sadece kendi pasaportunuzu değil, sizinle birlikte yolculuk yapacakların da belgelerini ve geçerlilik sürelerini mutlaka kontrol etmelisiniz.

Sılayolu

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