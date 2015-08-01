Türkler ve Faslılar kendilerini Hollanda’ya ait hissetmiyor

Sosyal Kültürel Planlama Bürosu SCP tarafından yapılan araştırmaya göre çoğu Türk ve Faslı vatandaşlar kendisini Hollanda’ya ait hissetmiyor ve aynı zamanda toplumdan dışlandıklarını düşünüyor.
SCP’nin araştırmasında ortaya çıkan sonuçlara göre Hollanda’da yaşayan Faslı ve Türk vatandaşların yüzde 40’ı toplum içerisindeki iklimden memnun değil. Kendilerini dışlanmış hisseden kesimin bu nedenle daha çok anavatanlarına yöneldikleri ve dini ön planda tuttukları aktarılıyor.Dinin Türk ve Faslı gençlerde hayatlarında önemli bir rol aldığını belirten SCP, gençlerin İslam’ın şartlarını uygulamaya gayret ettiklerini ifade etti.
Türk ve Faslı vatandaşların yanı sıra Hollanda Sürinamlıların da artık kendilerinin toplumda yerinin olmadığını düşünmesi dikkat çekiyor.
Yabancı kökenli vatandaşların ortak görüşü ise şöyle, Hollanda artık eski Hollanda değil. Özünden uzak ve özellikle Müslümanlara karşı bir cephe alınması ve şiddetin artması toplum içerisinde huzursuzluğa neden oluyor. Aynı zamanda 60 yıldır Hollanda’da yaşamalarına rağmen hala kendi ülkelerindeymiş gibi hissedemiyor olmaları da ayrı bir tartışma konusu olarak görülüyor.
SONHABER.EU
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