Türkleri köpekle arayan Avusturya’ya misilleme

Atatürk Havalimanı’ndan Avusturya’ya giden yabancı yolcular güvenlik nedeniyle köpekle arandı. Üzerleri ve çantaları köpekle aranan yolcular ardından uçağa gönderildi.
Avusturya’dan Türkiye’ye gitmeye hazırlanan yolcuların, Viyana Havalimanında köpeklerle arandığı görüntülerin ardından Atatürk Havalimanında Avusturya’ya gitmeye hazırlanan yolculara da köpekle arama uygulaması yapıldı.
Avusturya Viyana Havalimanında Türk vatandaşlarına yönelik uygulanan köpekli arama uygulamasına Türkiye’den misilleme geldi. Atatürk Havalimanından Viyana’ya gidecek Avusturya vatandaşlarına mütekabiliyet uygulaması kapsamında köpekli arama yapıldı.
Uygulamaya akşam saatlerinde Viyana’ya gidecek uçağa binen yolculardan başlandı. Avusturya vatandaşı yolcular pasaport işlemlerinin ardından köpekle aramadan geçti. Öte yandan, başka ülkelerin vatandaşları ise bu uygulamadan muaf tutuldu.
Haber7
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