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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Türklerle derdin ne Aboutaleb !

Hollanda’da Rotterdam belediye başkanı Aboutaleb önce atları ve polisleri Türklerin üzerine sürdü, polise ateş izni verdi, ramazanda rezil bir kampanyaya imza attı. Şimdi de Türkçeye yasak getirdi.

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Türklerle derdin ne Aboutaleb !

TÜRK DÜŞMANLIĞI ZİRVE YAPTI

Hollanda’nın Rotterdam kentinde yaşayan Türkler, o başkan olduğunda sevinmiş, ‘Bizi anlayan Müslüman bir belediye başkanımız oldu’ demişti. Ancak o son dönemdeki uygulamaları ile Türk düşmanlığı sergilemeye başladı. Önce referandum sürecinde atları ve itlerini Türklerin üzerine sürüp polise ateş izni verdi.

SKANDAL AFİŞE İMZA ATTI

Hızını alamayan Fas kökenli başkan Ahmed Aboutaleb, ramazan ayında zoraki evliliğe karşı yürütülen kampanyada başörtülü kızı öpüşürken resimleyip afişlerde kullanarak Müslümanları rencide etti. Son olarak da iki Türk gencinin en mutlu gününde Türkçe konuşan nikâh memuru Aydın Akkaya’ya yasak getirdi.

BU NASIL DEMOKRATLIK

Duruma isyan eden Akkaya, “Amsterdam başta olmak üzere birçok kentte nikah kıydım. Günler sonra nikâh kıymamın artık Rotterdam Belediyesi’nce yasaklandığını öğrendim. Demokrasiden söz edenler beni dinlemedi bile. Bunun temelinde referandum sürecinde yaşananlar var” dedi.

TÜRKÇE İÇİN İZİN DE ALDI

Akkaya, Murat Yükler ve Birgül Us’un nikâhını kıymak için hazırlık yaparken zaman zaman Türkçe konuşacağını ifade edip memuru bilgilendirdi. Türkçe konuşmasını da özetleyeceğini söyleyip izin aldı. Nikâh sırasında memur sık sık müdahalede bulundu ancak tören tamamlandı. Olanlar ise daha sonra oldu. Akkaya’nın nikah kıyması yasaklandı.

Fatih Özyar Sabah Avrupa

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