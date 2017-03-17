UETD başlattı, Avrupa’yı sardı, Arakan’a ulaştı

A+A-

Yapılan yardımlar hakkında Son Haber’e konuşan Turan Atmaca, gördükleri ve yaşadıklarını anlatırken duygularına hakim olamadı.

UETD Genel Başkanı Zafer Sırakaya ve Kızılay Ankara Şube Başkanı Ahmet Hizanlıoğlu ile Arakan’daki mazlum, mağdur ve muhtaçlara ulaşan Turan Atmaca, ilk etapta 2 bin alileye toplanan yardımlarla Kızılay tarafından hazırlanan paketleri ulaştırdıklarını söyledi.

Hedefimiz 18 bin aile

Hollanda’da 2 kez Rotterdam’da olmak üzere Utrecht, Eindhoven, Amsterdam şehirlerinde düzenlenen yardım kahvaltılarını önümüzdeki günlerde Oos ve Den Haag olmak üzere 7 şehirde gerçekleşeceğini söyledi. Hali hazırda Hollanda’nın 5 şehrinde toplanan para miktarının 15 bin 260 Avro olduğunu belirten Atmaca, Oos ve Den Haag ile bu rakamın 25 bin Avroyu bulmasını beklediğini söyledi. Ayrıca Atmaca, Norveç’ten Bosna Hersek’e, Almanya’dan Fransa’ya kadar Avrupa’nın hemen hemen her ülkesinde Arkan için yardım kahvaltılarında toplanan paranın 500 bin Avroyu geçtiğini 550 bin Avroya ulaşmasını beklediğini belirtti.

Gıda ve Temizlik malzemesi öncelikli

Dünyanın çeşitli ülkelerinden yardım için gelen STK’ların ve yardım kuruluşlarının en fazla bir hafta kalarak yardım paketleri götürdüğü Bangladeş’İn Cox Bazar bölgesinde bulunan kamplarda 800 bin Arakanlı Müslümanın bulunduğunu ifade eden Atmaca, “ Zulümden kaçarak derme-çatma kamplarda yaşam mücadelesi veren insanların çoğu kadın ve çocuklardan oluşuyor. Bölgede bir milyon mağdur ve muhtaç insan var. Oradaki manzara çok vahim. İnsanlara önce temizlik malzemelerinin nasıl kullanılacağı öğretiliyor” dedi.

Kolera tehlikesi yüksek!

“İçme suları ile atık suların birbirine karıştığı için açlıktan da öte kolera salgını. Bu yüzden dünya sağlık örgütü ve diğer kuruluşlar bölgeyi ilaçladığını gördüm” diye sizlerine devam eden Atmaca, “Türkiye’deki sığınmacı kampları oradakilerin yanında saray gibi. Bölge çok yağışlı olmasına rağmen kendi imkanları ile naylon derme çatma kulübelerin içinde hayatta kalma mücadelesi veriyorlar. Türklere inanılmaz bir ilgi ve sevgi var. Çünkü Kızılay ve TİKA orada kalcı hizmet ediyor. Sıcak yemek veren sahra mutfağı ile o insanlara bir lokma olsun sıcak yemek vermek için uğraşıyorlar, Kızılay’ın bu uğraşısı ve çabası takdirle, dua ile, sevgi ve minnettarlıkla karşılık buluyor.”

Her şeyi cebimizden karşıladık

Turan Atmaca’ya bu tür kampanyalarda ve organizasyonlarda yardım bölgesine giden, yardım götürenlerin masraflarının toplanan paralardan karşılandığı yolunda söylemler oluyor, bu konuda bir açıklama yapar mısınız, dedik; Atmaca, “ Ayıptır, günahtır, yazıktır. Böyle bir şey nasıl söz konusu olabilir. Tüm masraflarımızı kendi cebimizden karşıladık. Herkes hafta sonu ailesi ile vakit geçirirken bizler uçak, kara yolu, beklemeler şu bu 40 saat uykusuz o kardeşlerimize ulaşmak için çaba sarf ettik. Bir de böyle şeyleri duymak üzücü, bu tür söylemleri yapanları biz Allah’a havale ediyoruz. Ben de her yardım eden insan da bu yardımları Allah rızası için yapıyor. Bizim için bütçelerine göre az veren de çok veren de birdir. Madem sorunuz söyleyeyim zaman, yorgunluk vs bir yana ben masraflarım için cebimden 2 bin Avro harcadım. Benimle giden arkadaşlarım da öyle. Böyle şeyler söylenmez. Benim tarafımdan harcadığım zamanda para da o mağdur ve muhtaç kardeşlerimize kat kat helal olsun.Bu vesile ile bu kampanyamıza destek veren herkese şahsım ve teşkilatım adına çok teşekkür ediyorum”

UETD’nin kuruluş amacı bu…

Son olarak Turan Atmaca’ya, UEDT deyince çoğun insan AK Partinin Avrupa yapılanması olarak algılıyor. Seçimden seçime boy gösteren, insanları sandıklara taşıyan. Oysa bir ay içinde böylesine bir kampanya köklü STK’ların bile başaramayacağı bir şey oldu, şeklinde bir soru sorduk. Atmaca, “ Bakın bir kez daha söylüyorum, UETD (Avrupalı Türk Demokratlar Birliği ) Her görüşe, düşünceye, fikre demokratik kurallar içinde saygılı bir STK’dır. Genel Merkezimiz Almanya diğer şubelerimiz de bulundukları ülkelerin yasaları çerçevesinde kurulmuştur. Elbette hem bulunduğumuz ülkelerde hem de Türkiye’de bazı partilere sempati duyabiliriz. Fakat Kuruluş amacımız da vizyonumuz ve misyonumuz sadece siyasetle uğraşın, demiyor. Nedir kuruluş amacımızda vizyon ve misyon, Siyasal, Kültürel ve Sosyal faaliyetlerde bulunmak. Bu değdim gibi yasal çerçeve içindedir. Bizler bulunduğumuz ülkeleri kendi öz vatanımız gibi bilir, geldiğimiz ülkemizi de unutmayız. Bu açıdan baktığımızda Arakanlı kardeşlerimize yardım UETD’nin kuruluş amaçlarından biridir. Bu gün Arakan olur, yarın başka bir yer. UETD olarak hangi amaç için kurulmuş isek o amaç için çalışıyoruz. Hollanda UETD Şubesi olarak Yöneticilerimizle diyalog halindeyiz. ” diyerek sorumuzu cevapladı.

SONHABER.EU