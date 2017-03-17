Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

UETD Belçika’dan provokasyona gelmeyin uyarısı !

UETD Belçika Başkanı Hamarat, “Birileri bu fitili ateşledi ve artık kontrol elden çıkıyor. PKK otobüsünün Türklerin mahallesinde ne işi vardı? Ayrıca, ikinci gün Türklerin mahallesine araçlarla gelen 15 kadar silahlı PKK yandaşlarının ne işleri var? Bizim Türkler evlerinde otururlarken, adamlar mahalleyi basıyor” dedi.

A+A-

UETD Belçika’dan provokasyona gelmeyin uyarısı !

Belçika’nın Anvers şehrinde 2 gün çıkan olaylar sonrası bir açıklama yapan Avrupalı Türk Demokratlar Birliği UETD’nin Belçika Başkanı Basir Hamarat, olayları Roja Ciwan haber sitesinde çıkan haberin ateşlediğine dikkat çekti.

Olayların kesinlikle tesadüfen çıkmadığını ifade eden Hamarat, “Birileri bu fitili ateşledi ve artık kontrol elden çıkıyor. PKK otobüsünün Türklerin mahallesinde ne işi vardı? Ayrıca, ikinci gün Türklerin mahallesine araçlarla gelen 15 kadar silahlı PKK yandaşlarının ne işleri var? Bizim Türkler evlerinde otururlarken, adamlar mahalleyi basıyor. Yani bu olaylarda bizim insanımızın kesinlikle bir suçu yok. Bunu herkes bilmeli.” dedi.

Birileri tarafından Türk gençlerine toplanmaları için anonim mesajların gittiğine dikkat çeken Hamarat, Anvers’teki olayları Brüksel olmak üzere diğer şehirlere taşımak isteyenlerin olduğuna vurgu yaparak, gençleri bu konuya uyardı ve bu tür provokatif mesajlara aldırış etmemelerini istedi.

Cafer Yıldırımer/Yenivatan.be

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Selçuk Öztürk: DENK tarih yazacak Selçuk Öztürk: DENK tarih yazacak

Hollanda'da önümüzdeki yıl yapılacak olan yerel seçim için siyasi partiler yavaş yavaş çalışmalarına start vermeye başladı. Genel seçim...

Pasaportlarda yeni uygulama Pasaportlarda yeni uygulama

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü yeni pasaportların kağıt olarak üretilmeyeceğini kart şeklinde üretilece...

Almanya’daki vatandaşlarımız her iki ülke için de bir zenginliktir Almanya’daki vatandaşlarımız her i...

Mustafa Yeneroğlu, “Almanya’ya göçün 56. yılında Almanya’da ki Türk Toplumu artık “misafir işci” ve “gurbetçi” kimlikleri ile değil her...

Hollanda’da camiye İslamofobik saldırı Hollanda’da camiye İslamofobik saldırı...

Hollanda'da kimliği belirsiz kişiler tarafından bir Camiye İslamofobik saldırı düzenlendi....

BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)
﻿
SON EKLENEN HABERLER
Selçuk Öztürk: DENK tarih yazacak Selçuk Öztürk: DENK tarih...

Hollanda'da önümüzdeki yıl yapılacak olan yerel seçim için s...

Pasaportlarda yeni uygulama Pasaportlarda yeni uygula...

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlü...

Almanya’daki vatandaşlarımız her iki ülke için de bir zenginliktir Almanya’daki vatand...

Mustafa Yeneroğlu, “Almanya’ya göçün 56. yılında Almanya’da ...

Hollanda’da camiye İslamofobik saldırı Hollanda’da camiye İslamo...

Hollanda'da kimliği belirsiz kişiler tarafından bir Camiye İ...

Almanya fırtınaya teslim Almanya fırtınaya teslim...

İki gün boyunca etkili olan fırtına Almanya’nın özellikle ku...

Bir saniyeden kısa sürede kanser teşhisi Bir saniyeden kısa sürede...

Bağırsak kanserinin, geliştirilen bir yapay zeka programıyla...

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu’nda ilk tren yola çıktı Bakü-Tiflis-Kars Demiryol...

Tarihi İpek Yolu'nu canlandıracak "Bakü-Tiflis-Kars Demiryol...

Türkiye’den sonra AB de yaz saatini tartışıyor Türkiye’den sonra A...

Avrupa Birliği’nde de tartışma konusu oldu. Yaz saati uygula...

Japon şirketten sigara içmeyen çalışanlarına ayrıcalık Japon şirketten sigara iç...

Japonya'da bir şirket sigara içmeyen çalışanlarına yılda 6 g...

Metin Külünk Belçika polisi ve hükümetine tepki gösterdi Metin Külünk Belçika poli...

Cuma günü Belçika'nın Anvers kentinde cereyan eden PKK olayl...

VIDEO GALERİ