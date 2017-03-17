UETD Belçika’dan provokasyona gelmeyin uyarısı !

UETD Belçika Başkanı Hamarat, “Birileri bu fitili ateşledi ve artık kontrol elden çıkıyor. PKK otobüsünün Türklerin mahallesinde ne işi vardı? Ayrıca, ikinci gün Türklerin mahallesine araçlarla gelen 15 kadar silahlı PKK yandaşlarının ne işleri var? Bizim Türkler evlerinde otururlarken, adamlar mahalleyi basıyor” dedi.

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Belçika’nın Anvers şehrinde 2 gün çıkan olaylar sonrası bir açıklama yapan Avrupalı Türk Demokratlar Birliği UETD’nin Belçika Başkanı Basir Hamarat, olayları Roja Ciwan haber sitesinde çıkan haberin ateşlediğine dikkat çekti.

Olayların kesinlikle tesadüfen çıkmadığını ifade eden Hamarat, “Birileri bu fitili ateşledi ve artık kontrol elden çıkıyor. PKK otobüsünün Türklerin mahallesinde ne işi vardı? Ayrıca, ikinci gün Türklerin mahallesine araçlarla gelen 15 kadar silahlı PKK yandaşlarının ne işleri var? Bizim Türkler evlerinde otururlarken, adamlar mahalleyi basıyor. Yani bu olaylarda bizim insanımızın kesinlikle bir suçu yok. Bunu herkes bilmeli.” dedi.

Birileri tarafından Türk gençlerine toplanmaları için anonim mesajların gittiğine dikkat çeken Hamarat, Anvers’teki olayları Brüksel olmak üzere diğer şehirlere taşımak isteyenlerin olduğuna vurgu yaparak, gençleri bu konuya uyardı ve bu tür provokatif mesajlara aldırış etmemelerini istedi.

Cafer Yıldırımer/Yenivatan.be