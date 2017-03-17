UETD Hollanda başlattı Avrupa’yı sardı

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Geçtiğimiz hafta sonu ilki Rotterdam Oba Restoran’da, ikincisi Huqqa Restoran’da gerçekleşen kahvaltılara yaklaşık 400 kişi katıldı. Gelirin tamamının Arakan’da yardıma muhtaç Müslümanlara gönderileceği belirtilen yardım kahvaltılarının fikir babası Hollanda UETD Şubesi olduğu öğrenildi.

UETD Hollanda Başkanı Turan Atmaca konu ile ilgili olarak davetlilere hitaben bir konuşma yaparak amaçlarını anlattı. Atmaca konuşmasında, “ Bu düşünce oluştuğunda UETD Hollanda Kadın Kolları Başkanı ve genel sekreterimiz Havva Bektaş ile Zeynep Kahveci’nin yoğun gayretleri ile bu kampanya başlatılmış oldu. Sadece Hollanda olarak düşündüğümüz Arakan’a yardım kapmpanyamıza Avrupa genelinde tüm şubelerimiz sahip çıkarak bu günden itibaren Avrupa’nın 40 değişik noktasında bu tür etkinlikleri düzenleyeceğiz. Bu sayı daha da artabilir. Toplanan paraları Türk Kızılay’ı hesabına yatıracağız. Arakan’da mağdur ve muhtaç kardeşlerimize destek için koşup gelen herkese en kalbi şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Oba ve Huqqa öncü oldu

Oba restoran’da gerçekleşen yardım kahvaltınsa katılım 170 kişi civarında olurken Huqqa Restoran’a ise hafta sonu soması dolayısı ile 215 kişi katıldığı belirtildi. Hayırsever katılımcıların kahvaltı parasının yanı sıra fazladan yardım yaptıkları da görüldü. Restoran sahipleri İbrahim Kökçi ve Veysel Karani Altıparmak, ortak açıklamalarında, “ Çorbada bizim de tuzumuz olsun istedik. KardeşlerimizArakan’da aç iken burada bir şey yapamamanın üzüntüsünü yaşıyorduk. UETD Hollanda’dan bu teklifi büyük bir memnuniyetle karşıladık ve mekanlarımızın kapılarını bu hayır işi için açtık” dediler.





3 Başkan Arakan’a gidecek

40 yardım kahvaltısı sonunda toplanan yardımların Türn Kızılayı’nın hesabına yatırılacağını belirten UETD Hollanda Başkanı Turan Atmaca ayrıca 10 Ekim 2017 Tarihinde Kızılay genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ve UETD Genel Başkanı Zafer Sırakaya ile birlikte Arakan’a bir ziyaret gerçekleştireceklerini söyledi.

Atmaca, “ Arakan’a yapacağımız ziyaretin amacı genel başkanlarımızla oradaki kardeşlerimizin yanlarında olduğunu göstermek ve ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek amaçlı olacaktır. Ayrıca 40 değişik noktada ( sayı daha da artabilir ) yapacağımız bu yardım kahvaltılarında toplanan yardımları bizzat elimizle yerine ulaştıracağız” dedi.

UETD Hollanda’nın Rotterdam dışında bu hafta içinde ve hafta sonunda Amsterdam, Arnhem, Eindhoven’da da yardım kahvaltıları organize etmek için yoğun bir çaba içinde oldukları ifade edildi.

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