Reklamı kapat
Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Uluslararası Af Örgütü: Hollanda polisi suç işlemedi

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty İnternational) Hollanda’da T.C. Rotterdam Başkonsolosluğu çevresinde ohal ilan edildiği için Türk vatandaşlarına sert müdahelede bulunan polislerin insan haklarını ihlal etmediklerini açıkladı.

A+A-

Uluslararası Af Örgütü: Hollanda polisi suç işlemedi

Türkiye’nin vatandaşlara köpekler ve atlarla saldıran Hollanda polisi ile ilgili hukuki önlemler alınacağını duyurmasının ardından Amnesty İnternational yaptığı ilk incelemelerde insan hakları ihlalinin söz konusu olmadığını belirtti.

Rotterdam Başkonsolosluğu çevresinde Rotterdam belediyesinin ohal ilan ettiğini ifade eden Ulsulararası Af Örgütü’nden Emile Affolter, ” Belediye protesto gösterileri için Türk vatamdaşarına üç yer belirleyerek ifade özgürlüğü haklarını kullanmak için fırsat tanımıştı. Konsolosluk çevresinde ohal ilan edildiğinden vatandaşların orada bulunması yanlış bir hamle oldu. Ancak saldırıya uğrayan vatandaşlar tabiiki de şikayetçi olup haklarını arayabilirler ” açıklamasında bulundu.

Affolter açıklamasını sonlandırırken Türkiye’ye de gönderme yapmaktan geri kalmadı, ” İfade özgürlüğü konusunda bir ihlal göremedik. Bunun için Türkiye’de olmamız gerekmiyor mu ? Dünya’nin hiç bir yerinde bu kadar çok sayıda gazeteci cezaevinde değil. İfade özgürlüğü asıl Türkiye’nin sorunu ” sözleriyle tepkilere yol açtı.

SONHABER.EU

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
” Burası da bizim ülkemiz, Hollanda’dan gitmeyiz ” ” Burası da bizim ülkemiz, Holland...

Irkçı söylemlerin arttığı, Müslümanların dışlandığı Hollanda'da yaşayan Türkler, gencinden yaşlısına bu ülkede yaşamaya devam edeceğini...

İslam Avrupa kültürüne değer katıyor İslam Avrupa kültürüne değer katıyor...

Kieskompas tarafından yapılan seçmen araştırma sonucunda İslam'ın Avrupa kültürüne değer kattığı belirtiliyor. ...

15 Mart genel seçimde mutlaka oyumuzu kullanalım ! 15 Mart genel seçimde mutlaka oyumuzu ku...

Geçtiğimiz haftasonu Hollanda'da yaşanan tadsız olay demokratik haklarımızı korumak için 15 Mart genel seçime katılım sağlamanın önemin...

BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)
﻿
SON EKLENEN HABERLER
” Burası da bizim ülkemiz, Hollanda’dan gitmeyiz ” ” Burası da bizim ü...

Irkçı söylemlerin arttığı, Müslümanların dışlandığı Hollanda...

Uluslararası Af Örgütü: Hollanda polisi suç işlemedi Uluslararası Af Örgütü: H...

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty İnternational) Hollanda'da T...

İslam Avrupa kültürüne değer katıyor İslam Avrupa kültürüne de...

Kieskompas tarafından yapılan seçmen araştırma sonucunda İsl...

15 Mart genel seçimde mutlaka oyumuzu kullanalım ! 15 Mart genel seçimde mut...

Geçtiğimiz haftasonu Hollanda'da yaşanan tadsız olay demokra...

OV öğrenci kartı Pazar günü de geçerli olacak OV öğrenci kartı Pazar gü...

Hollanda'da haftalık OV öğrenci kartı ( ov-weekkaart) kullan...

Hollanda-Türkiye arasındaki kriz tatilcileri etkilemedi Hollanda-Türkiye arasında...

Hollanda'da tur operatörleri Türkiye ile yaşanan diplomatik ...

PvdA evet’e “HAYIR”, hayır’a “ EVET” dedi PvdA evet’e “HAYIR”, hayı...

16 Nisan Türkiye’de yapılacak anayasa değişikliği referendum...

Amsterdam’da 13 kişi gözaltına alındı Amsterdam’da 13 kiş...

Hollanda'nın Amsterdam kentinde Pazar günü Rotterdam'da yaşa...

Milli Görüş teşkilatlarından Türk vatandaşlarına anlamlı çağırı! Milli Görüş teşkilatların...

Hollanda’da hafta sonu yaşanan hareketli saatlerin ardından ...

Türk sporcular Hollanda’da 12 madalya kazandı Türk sporcular Hollanda’d...

Türkiye Tekvando Milli Takımı, Hollanda Açık Turnuvası'nda 6...

VIDEO GALERİ