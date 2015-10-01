Uluslararası Af Örgütü: Hollanda polisi suç işlemedi

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Türkiye’nin vatandaşlara köpekler ve atlarla saldıran Hollanda polisi ile ilgili hukuki önlemler alınacağını duyurmasının ardından Amnesty İnternational yaptığı ilk incelemelerde insan hakları ihlalinin söz konusu olmadığını belirtti.

Rotterdam Başkonsolosluğu çevresinde Rotterdam belediyesinin ohal ilan ettiğini ifade eden Ulsulararası Af Örgütü’nden Emile Affolter, ” Belediye protesto gösterileri için Türk vatamdaşarına üç yer belirleyerek ifade özgürlüğü haklarını kullanmak için fırsat tanımıştı. Konsolosluk çevresinde ohal ilan edildiğinden vatandaşların orada bulunması yanlış bir hamle oldu. Ancak saldırıya uğrayan vatandaşlar tabiiki de şikayetçi olup haklarını arayabilirler ” açıklamasında bulundu.

Affolter açıklamasını sonlandırırken Türkiye’ye de gönderme yapmaktan geri kalmadı, ” İfade özgürlüğü konusunda bir ihlal göremedik. Bunun için Türkiye’de olmamız gerekmiyor mu ? Dünya’nin hiç bir yerinde bu kadar çok sayıda gazeteci cezaevinde değil. İfade özgürlüğü asıl Türkiye’nin sorunu ” sözleriyle tepkilere yol açtı.

SONHABER.EU