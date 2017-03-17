UMC Utrecht hastanesinde sular durulmuyor

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Daha önce KBB bölümünde yapılan hataların günyüzüne çıkmasının ardından hastanede yönetim ve çalışanlar arasında gerginliklerin devam ettiği bildirildi. KBB bölümünden iki çalışanın Sağlık Müfettişliğine yaşanan korkuları bildirmesi nedeniyle işine son verilmişti.

UMC Utrecht hastanesinde son olarak thuisbeademing bölümünde iki uzmanın Sağlık Müfettişliğini çalışanların korku içinde çalıştığı konusunda uyarması sonucu işten çıkarıldığı bildirildi. Uzmanların tehit edilir gibi işten çıkarılmalarından dolayı diğer çalışanlar yönetime tepki gösterdi.

Sağlık Müfettişliği tarafından yapılan incelemede de UMC Utrecht hastanesinde görevli uzmanların hastanede yapılan hatalar hakkında konuşamadıklarını ortaya çıkmıştı.

SONHABER.EU