Reklamı kapat
Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

UMC Utrecht hastanesinde sular durulmuyor

Hollanda’da ölümle sonuçlanan tıbbi hatalarla gündeme gelen UMC Utrecht hastanesinde Sağlık Müfettişliğini doğru bilgilendiren çalışanların işten çıkarılma ile korkutulduğu belirtildi.

A+A-

UMC Utrecht hastanesinde sular durulmuyor

Daha önce KBB bölümünde yapılan hataların günyüzüne çıkmasının ardından hastanede yönetim ve çalışanlar arasında gerginliklerin devam ettiği bildirildi. KBB bölümünden iki çalışanın Sağlık Müfettişliğine yaşanan korkuları bildirmesi nedeniyle işine son verilmişti.

UMC Utrecht hastanesinde son olarak thuisbeademing bölümünde iki uzmanın Sağlık Müfettişliğini çalışanların korku içinde çalıştığı konusunda uyarması sonucu işten çıkarıldığı bildirildi. Uzmanların tehit edilir gibi işten çıkarılmalarından dolayı diğer çalışanlar yönetime tepki gösterdi.

Sağlık Müfettişliği tarafından yapılan incelemede de UMC Utrecht hastanesinde görevli uzmanların hastanede yapılan hatalar hakkında konuşamadıklarını ortaya çıkmıştı.

SONHABER.EU

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Almanya’da Seyahat acentası Hollandalı Türkleri dolandırdı Almanya’da Seyahat acentası Hollan...

Almanya'nın Düsseldorf kentinden bir seyahat acentasının Hollanda'da bir çok vatandaşı dolandırdığı ve bu kişilerin tatillerine gidemed...

Vergi dairesi vatandaşın bilgilerini başkalarıyla paylaşmış Vergi dairesi vatandaşın bilgilerini baş...

Hollanda'da vergi dairesinin vatandaş ve firmaların bilgilerini yetkisi olmadan başkalarıyla paylaştığı tespit edildi....

Emniyette polislerin parasını çalan kişi yakalandı Emniyette polislerin parasını çalan kişi...

Hollanda'da Rotterdam emniyetinde uzun süredir polis memurlarının cüzdanından eksilen paraları kimin aldığı ortaya çıktı....

BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)
﻿
SON EKLENEN HABERLER
Almanya’da Seyahat acentası Hollandalı Türkleri dolandırdı Almanya’da Seyahat ...

Almanya'nın Düsseldorf kentinden bir seyahat acentasının Hol...

Türkiye Avrupa şampiyonu oldu Türkiye Avrupa şampiyonu ...

Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası'nda milli t...

Vergi dairesi vatandaşın bilgilerini başkalarıyla paylaşmış Vergi dairesi vatandaşın ...

Hollanda'da vergi dairesinin vatandaş ve firmaların bilgiler...

Güneş kremlerinde bulunan madde kansere neden olabiliyor Güneş kremlerinde bulunan...

Bazı Güneş kremlerinde bulunan maddenin kişilerde direkt ola...

Emniyette polislerin parasını çalan kişi yakalandı Emniyette polislerin para...

Hollanda'da Rotterdam emniyetinde uzun süredir polis memurla...

UMC Utrecht hastanesinde sular durulmuyor UMC Utrecht hastanesinde ...

Hollanda'da ölümle sonuçlanan tıbbi hatalarla gündeme gelen ...

” Filistin yönetimini değiştirerek Türkiye’yi saf dışı bırakacaklar ” ” Filistin yönetimi...

İsrail basını Mısır ve BAE'nin Filistin’de yönetimi değiştir...

Otomobili olan Rotterdamlılara ayda 80 euro Otomobili olan Rotterdaml...

Rottredam’ın ilk tüp geçiti olan Maas Tünel’in 3 Temmuz 2017...

Hollanda’nın çifte vatandaşlık kampanyası kafa karıştırdı Hollanda’nın çifte ...

Hollanda'da Haziran ayında hükümetin başlattığı '' Çifte vat...

Paris’te cami cemaatine saldıran kişi gözaltına alındı Paris’te cami cemaa...

Fransa'nın başkenti Paris'in Creteil bölgesinde aracını bir ...

VIDEO GALERİ