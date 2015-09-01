Reklamı kapat
Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Ünlü markaların güneş kremlerine dikkat!

Hollanda tüketici hakları derneği vatandaşları uyardığı açıklamasında üç ünlü markanın güneş kreminin kullanılmaması tavsiyesinde bulundu.

A+A-

Ünlü markaların güneş kremlerine dikkat!

Tüketici hakları derneği yapılan testler sonucu 30 faktör Clinique, Clarins ve Europrofit (Kruidvat) güneş kremlerinin kullanıma uygun olmadığını açıkladı. Ürünlerde faktör 30 belirtilmesine rağmen UVB ışınlarına karşı yeterli derecede korumadığı aktarıldı.

15 Güneş kremi markalarının test edildiği, bunların arasında Clinique markasına ait 30 faktör güneş kreminin aslında 10 faktör olduğu ortaya çıktı. Kullanıma uygun bulunmayan diğer markalardan Clarins 15 ve Europrofit’in ise 20 faktör olduğu belirtildi.

Kruidvat konuyla ilgili yaptığı açıklamada ürünü incelemeye aldıklarını ve geçici olarak satışının durdurulduğunu belirtti.

Tüketici hakları derneğinin test sonuçlarına göre Garnier’in Ambre Solair güneş kremi en iyi krem olarak belirlendi.

SONHABER.EU

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Manchester saldırısında bir Türk genci hayatını kaybetti Manchester saldırısında bir Türk genci h...

Manchester'da terör saldırısında bir Türk gencin hayatını kaybettiği belirtildi. 'Amerika'nın Sesi'nin haberine göre Hakan Hett halkla ...

Belçikalı Türklerin Erdoğan sevinci Belçikalı Türklerin Erdoğan sevinci

NATO zirvesi için Belçika‘nın başkenti Brüksel‘e giden Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) heyetiyl...

Hollanda Başbakanı Rutte Türk gençlerle bir araya geldi Hollanda Başbakanı Rutte Türk gençlerle ...

Hollanda Başbakanı Rutte, katıldığı tartışma programında Türk asıllı avukat, öğretmen ve psikolog ile kendisinin son zamanlarda Holland...

BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)
﻿
SON EKLENEN HABERLER
Ünlü markaların güneş kremlerine dikkat! Ünlü markaların güneş kre...

Hollanda tüketici hakları derneği vatandaşları uyardığı açık...

Manchester saldırısında bir Türk genci hayatını kaybetti Manchester saldırısında b...

Manchester'da terör saldırısında bir Türk gencin hayatını ka...

Belçikalı Türklerin Erdoğan sevinci Belçikalı Türklerin Erdoğ...

NATO zirvesi için Belçika‘nın başkenti Brüksel‘e giden Türki...

“ Çok ciddi ayrımcılıklar yaşanıyor ” “ Çok ciddi ayrımcılıklar...

Uzun süredir başörtülülere yönelik ayrımcılıkların yapıldığı...

Operasyon büyüyor, Emre Belözoğlu ifade veriyor Operasyon büyüyor, Emre B...

Yurda kaçak yollarla lüks araç sokan çeteye yönelik İstanbul...

Hollanda Başbakanı Rutte Türk gençlerle bir araya geldi Hollanda Başbakanı Rutte ...

Hollanda Başbakanı Rutte, katıldığı tartışma programında Tür...

Merkel ‘ Avrupa ordusunu ‘ kuruyor Merkel ‘ Avrupa ord...

ABD merkezli saygın Foreign Policy dergisi, Almanya'nın Avru...

Hollanda’da sürücülere uyuşturucu testi geliyor Hollanda’da sürücül...

Hollanda Polis Teşkilatı, uyuşturucu etkisi altında araç kul...

Belçika’da Camilere gidenler fişleniyor Belçika’da Camilere...

Belçika’nın Türk kökenli Federal Milletvekili Emir Kır, Fede...

Müslüman kadınlar için hazırlanan afişe tepki yağıyor Müslüman kadınlar için ha...

Hollanda'da Rotterdam belediyesi meclisinde yer alan Leefbaa...

VIDEO GALERİ