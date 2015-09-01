Ünlü markaların güneş kremlerine dikkat!

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Tüketici hakları derneği yapılan testler sonucu 30 faktör Clinique, Clarins ve Europrofit (Kruidvat) güneş kremlerinin kullanıma uygun olmadığını açıkladı. Ürünlerde faktör 30 belirtilmesine rağmen UVB ışınlarına karşı yeterli derecede korumadığı aktarıldı.

15 Güneş kremi markalarının test edildiği, bunların arasında Clinique markasına ait 30 faktör güneş kreminin aslında 10 faktör olduğu ortaya çıktı. Kullanıma uygun bulunmayan diğer markalardan Clarins 15 ve Europrofit’in ise 20 faktör olduğu belirtildi.

Kruidvat konuyla ilgili yaptığı açıklamada ürünü incelemeye aldıklarını ve geçici olarak satışının durdurulduğunu belirtti.

Tüketici hakları derneğinin test sonuçlarına göre Garnier’in Ambre Solair güneş kremi en iyi krem olarak belirlendi.

SONHABER.EU