Utrecht’ten bir Türk vatandaşı kazada hayatını kaybetti

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Foto: Haberutrecht.nl

5 Kişinin öldüğü ve 12 kişinin yaralandığı kazanın aşırı hız ve yoğun sis nedeniye gerçekleştiği tahmin ediliyor. Alınan son bilgilere göre bir Tır’ın acil şeritte durması üzerine yan şerite başka bir tır’ın da durmasıyla trafik kilitlendi. Kazanın da bundan sonra gerçekleştiği bildirildi.

Macaristan Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada kazada Türk, Bulgar ve Romen vatandaşların bulunduğunu aktardı.

Yetkililerin verdiği bilgilerde Hollanda’nın Utrecht kentinde ikamet eden 42 yaşındaki Karamanlı Türk vatandaşı Aziz (Soner) Koca da Macaristan’daki kazada hayatını kaybetti.

SONHABER.EU