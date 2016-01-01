‘Uyanık Almanlar Türk polisine çarptı’

A+A-

Almanya’nın, İstanbul’daki Başkonsolosluğu’nda 1 ay boyunca saklandığı ortaya çıkan Deniz Yücel’le ilgili Türkiye’ye ‘kayıp’ bildiriminde bulunduğu ortaya çıktı. Adeta iki yüzlü bir tavır sergileyen Almanya’nın, Yücel’i, kaçma ihtimalini gözönünde bulunduran polisin konsolosluk etrafında tedbir alması üzerine teslim ettiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Önce vermediler, sonra nasıl olduysa verdiler ve tutuklandı” dediği Deniz Yücel olayının perde arkası ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, Almanya resmi makamları, hakkında PKK terör örgütünün propagandası yapmak ve halkı kin ve düşmanlığı tahrik etmek” suçundan yakalama kararı bulunan ve Türkiye’ye Die Welt Türkiye Temsilcisi sıfatıyla giren Deniz Yücel’e ulaşamadıkları iddiasıyla Türk makamlarına “kayıp” bildiriminde bulundu.

POLİS TEDBİR ALDI İADE ETTİLER

Ancak çok geçmeden Türk polisinin yaptığı çalışmayla, Yücel’in İstanbul’daki Almanya Başkonsolosluğu’nda saklandığı ortaya çıkarıldı. Yaklaşık 1 aydır Alman Konsolosluğu’nda olduğu belirlenen Yücel’in kaçma ihtimalini değerlendiren polis ekipleri, konsolosluk etrafında tedbir aldı. Önce iade etme konusunda direnen Almanya, polisin aldığı tedbir üzerine Yücel’i teslim etmek durumunda kaldı. Yücel, gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderildi.

‘ÖNCE VERMEDİLER, SONRA NASIL OLDUYSA VERDİLER’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmada, Almanya ile ilişkilerde yaşanan son gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulunmuştu. Konuşmasında Yücel’in tutuklanmasına değinen Erdoğan, “Yok bilmem Die Welt’in buradaki bir temsilcisi içeri alınmış, bundan dolayı değil, bir ay bu kişi, PKK’nın bir temsilcisi olarak, bir Alman ajanı olarak, bu kişi Alman Konsolosluğu’nda saklanmıştır. ‘Bunu bize teslim edin, yargılansın’ dediğimizde de vermemişlerdir. Ancak sonra nasıl olduysa verdiler ve yargı görevini yaptı, tutukladı. Şu anda yüzlerce, binlerce terörist Almanya’da terör estiriyor” demişti.

‘TUTUKLAMA KARARI SİYASİ DEĞİL’

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise “Söz konusu kişiyle ilgili kararı bağımsız Türk mahkemesi vermiştir. İtiraz hakları mevcuttur, itiraz başvuruları da vardır… Karar siyasi değildir” ifadelerini kullanmıştı.

İLK ZİYARETÇİSİ CHP’LİLER OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘ajan terörist’ dediği Deniz Yücel’e yine sahip çıkan CHP’liler oldu. Mahkemeyi takip etmek üzere adliyeye giden CHP’li vekiller Sezgin Tanrıkulu, Mahmut Tanal ve Barış Yarkadaş, söz konusu kararı sert bir dille eleştirmişti. Tutuklandıktan sonra Silivri Cezaevi’ne konulan Yücel’i ilk ziyaret eden CHP’li Şafak Pavey oldu. Pavey’in ardından da dün Sezgin Tanrıkulu’nun Yücel’i ziyaret etmek için Silivri’ye gittiği kaydedildi.

O ŞİMDİ CEZAEVİNDE

Türkiye’ye Die Welt gazetesi temsilcisi olarak giren Deniz Yücel, PKK terör örgütünün propagandasını yapmak ve halkı kin ve düşmanlığı tahrik etmekten tutuklandı.

YENİ ŞAFAK