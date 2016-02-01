Uzmanlar: güzel havanın tadını çıkarın !

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Meteoroloji uzmanları Perşembe günü hava sıcaklığının Güney Doğu bölgesinde 18 dereceye kadar çıkabileceğini belirtti. 15 Şubat Maastricht’te hava sıcaklığı 17,1 dereceyi bulmuş ve yılın en sıcak günü ilan edilmişti. Bugün 18 derece olduğu takdirde 2017 yılının en sıcak günü olması bekleniyor.

Hollanda’nın merkez bölgesinde sıcak havanın etkili olacağı bildirilirken, denize yakın bölgelerde gün içerisinde bulutlarla kaplanacağı aktarıldı.

Perşembe gece saatlerinde hava sıcaklığının bir anda düşeceği ve haftasonu yağış beklendiği bilgisi verildi.

SONHABER.EU