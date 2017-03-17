Vatan haini Can Dündar Hollanda meclisine davet edildi

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Can Dündar bugün De Balie Kültür Merkezi’nde basın özgürlüğü paneline katılacak ve Perşembe günü ise Hollanda meclisinde Türkiye’de yaşadığı tecrübelerini anlatacak.

Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan ‘MİT TIR’ları’ haberi nedeniyle hakkında ömür boyu hapis cezası istenen Can Dündar’ın Uluslararası Polis Örgütü’nün (İnterpol) hakkında çıkardığı kırmızı bültenle aranması daha önceki yapılan açıklamalarda güvenlik nedeniyle Hollanda’ya gelmemesinin daha uygun olacağı bildirilmişti. Dündar ise İnterpol’ün Türkiye’nin polis gücü olamayacağını belirterek, Hollanda’ya gideceğini duyurmuştu.

Hollanda’dan Can Dündar’a en büyük destek PKK’yı desteklediği bilinen SP’li Milletvekili Saadet Karabulut’tan geldi. Sözde basın özgürlüğünü öne sürerek Can Dündar’ın işini yaptığını ve suç işlemediğimi vurgulayan Karabulut, meclise sunduğu sorularda, Dündar’ın Türkiye’ya teslim edilip edilmeyeceğini sordu.

Vrijheid van meningsuiting en persvrijheid altijd verdedigen. Can Dündar en andere journalisten zijn welkom in Nederland! Onze vragen: pic.twitter.com/5Phg2rRPfn — Sadet Karabulut (@SadetKarabulut) 25 oktober 2017

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