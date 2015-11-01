Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Vatandaşlıktan çıkmak için rekor başvuru!

Kosovalılar, kendi ülkelerinin vatandaşlığından çıkmak için yaşadıkları belediyelere başvuruda bulunuyorlar.

A+A-

Vatandaşlıktan çıkmak için rekor başvuru!

Kosova’nın güneyinde yer alan ve Kosovalı Türklerin de yoğun olarak yaşadığı Prizren’de Avrupa’da yaşayan 350’ye yakın vatandaşın, Kosova vatandaşlığından çıkmak için resmi olarak başvuruda bulunduğu belirtildi.

Konuyla ilgili konuşan Prizren Belediyesi Maliye ve Ekonomi Müdürü ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Sekreteri Ertan Simitçi, Kosova’da siyasi belirsizlik ve bununla birlikte ekonomik sıkıntısının yoğun olduğu Prizren’de, Avrupa’da yaşayan 350’ye yakın vatandaşın vatandaşlıktan çıkmak için başvuruda bulunduğunu söyledi.

ESNAF SIKINTILI

Uzun yıllar esnaflık yapan Yonuz Rada’da kendisi işlettiği çeyiz dükkânında DHA muhabirine yaptığı açıklamada, Kosova’da her geçen gün satışların düştüğünü söyledi. Fabrikaların kapanmasıyla işsizliğin her geçen gün arttığını söyleyen Rada, Kosova’ya yatırım yapılmadığı takdirde işsizliğin her geçen gün daha da kötüye gideceğinin altını çizdi. Çin mallarının piyasaya girmesiyle birlikte küçük esnafın büyük sıkıntıda olduğunu belirten Rada, iş bulamayan gençlerin çözümü Avrupa ülkelerine kaçmakta bulduğunu söyledi.

BALON SATARAK HAYATINI İDAME ETTİRİYOR

Prizren’in Şadırvan Meydanı’nda balon satarak hayatını idame ettirdiğini söyleyen Hilmi Kitmir, birçok yere iş başvurusunda bulunduğunu ancak işe alınmadığını söyledi. Sabah erken saatlerde Şadırvan Meydanı’na çıkıp balon sattığını söyleyen Kitmir, gelecekten umutlu olduğunu söyledi.

İŞ YOK

Bere ve atkı satarak evine ekmek götürmeye çalışan Şahip Skeya ise, işsizlikten şikâyetçi. Eksi 10 derecenin altında seyyar satıcılık yaparak geçinmeye çalıştığını söyleyen Skeya, satışların durduğunu ve halkta para olmadığını söyledi.

17 Şubat’ta bağımsızlığının 9’uncu yılını kutlamaya hazırlanan Kosovalılar, umutlarını dilek tutarak köprüye astıkları kilitlerde arıyor.

KAYNAK DHA

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
AB terörle mücadelede halka orantısız güç kullanıyor AB terörle mücadelede halka orantısız gü...

Türkiye'yi eleştiren Almanya ve Fransa'nın terörle mücadele adı altında keyfi eylemlere imza atarak suç işlediği belirtildi....

İspanya’da polisler gösteri yaptı İspanya’da polisler gösteri yaptı...

İspanya ulusal polisi ile Katalonya ve Bask yerel polisleri, işlerine saygı duyulması ve siyasi çekişmelere alet edilmemeleri talepleri...

Fransa’da halka çağrı: Elektriği az kullanın Fransa’da halka çağrı: Elektriği...

Fransa'da soğuk havaya karşı hazırlık yapılıyor. Fransız yetkililer, soğuk hava dalgası nedeniyle halka elektrik kullanımını azaltmalar...

BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)

﻿
SON EKLENEN HABERLER
Yanlışlıkla mülteci kampını bombaladılar: 100 ölü Yanlışlıkla mülteci kampı...

Nijerya ordusu tarafından Boko Haram örgütüne karşı düzenlen...

Vatandaşlıktan çıkmak için rekor başvuru! Vatandaşlıktan çıkmak içi...

Kosovalılar, kendi ülkelerinin vatandaşlığından çıkmak için ...

Namaz kıldı ortalık karıştı! “Sınır dışı edin” Namaz kıldı ortalık karış...

Dünya ağır siklet boks şampiyonu Anthony Joshua'nın Dubai se...

AB terörle mücadelede halka orantısız güç kullanıyor AB terörle mücadelede hal...

Türkiye'yi eleştiren Almanya ve Fransa'nın terörle mücadele ...

İspanya’da polisler gösteri yaptı İspanya’da polisler...

İspanya ulusal polisi ile Katalonya ve Bask yerel polisleri,...

Çin’de kömür madeninde göçük : 9 ölü Çin’de kömür madeni...

Çin'in kuzeyindeki bir kömür madeninde meydana gelen göçükte...

Fransa’da halka çağrı: Elektriği az kullanın Fransa’da halka çağ...

Fransa'da soğuk havaya karşı hazırlık yapılıyor. Fransız yet...

Kadınlara özel koltuk! Kadınlara özel koltuk!

Air India, yalnız bir kadın yolcunun tacize uğraması sonunda...

Rutte’nin PVV açıklaması tartışma başlattı Rutte’nin PVV açıkl...

Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin mart ayındaki seçim sonras...

Bilkent Şehir Hastanesi Avrupa’nın en büyüğü olacak Bilkent Şehir Hastanesi A...

Ankara'da yapımı devam eden Bilkent Şehir Hastanesi bittiğin...

VIDEO GALERİ