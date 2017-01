Vatandaşlıktan çıkmak için rekor başvuru!

A+A-

Kosova’nın güneyinde yer alan ve Kosovalı Türklerin de yoğun olarak yaşadığı Prizren’de Avrupa’da yaşayan 350’ye yakın vatandaşın, Kosova vatandaşlığından çıkmak için resmi olarak başvuruda bulunduğu belirtildi.

Konuyla ilgili konuşan Prizren Belediyesi Maliye ve Ekonomi Müdürü ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Sekreteri Ertan Simitçi, Kosova’da siyasi belirsizlik ve bununla birlikte ekonomik sıkıntısının yoğun olduğu Prizren’de, Avrupa’da yaşayan 350’ye yakın vatandaşın vatandaşlıktan çıkmak için başvuruda bulunduğunu söyledi.

ESNAF SIKINTILI

Uzun yıllar esnaflık yapan Yonuz Rada’da kendisi işlettiği çeyiz dükkânında DHA muhabirine yaptığı açıklamada, Kosova’da her geçen gün satışların düştüğünü söyledi. Fabrikaların kapanmasıyla işsizliğin her geçen gün arttığını söyleyen Rada, Kosova’ya yatırım yapılmadığı takdirde işsizliğin her geçen gün daha da kötüye gideceğinin altını çizdi. Çin mallarının piyasaya girmesiyle birlikte küçük esnafın büyük sıkıntıda olduğunu belirten Rada, iş bulamayan gençlerin çözümü Avrupa ülkelerine kaçmakta bulduğunu söyledi.

BALON SATARAK HAYATINI İDAME ETTİRİYOR

Prizren’in Şadırvan Meydanı’nda balon satarak hayatını idame ettirdiğini söyleyen Hilmi Kitmir, birçok yere iş başvurusunda bulunduğunu ancak işe alınmadığını söyledi. Sabah erken saatlerde Şadırvan Meydanı’na çıkıp balon sattığını söyleyen Kitmir, gelecekten umutlu olduğunu söyledi.

İŞ YOK

Bere ve atkı satarak evine ekmek götürmeye çalışan Şahip Skeya ise, işsizlikten şikâyetçi. Eksi 10 derecenin altında seyyar satıcılık yaparak geçinmeye çalıştığını söyleyen Skeya, satışların durduğunu ve halkta para olmadığını söyledi.

17 Şubat’ta bağımsızlığının 9’uncu yılını kutlamaya hazırlanan Kosovalılar, umutlarını dilek tutarak köprüye astıkları kilitlerde arıyor.

KAYNAK DHA