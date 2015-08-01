Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Vergi dairesi genel müdürü istifa etti

Hollanda’da vergi dairesi genel müdürü Hans Leijtens verilen görevin kendisine uygun olmadığını belirterek görevinden istifa ettiğini açıkladı.

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Vergi dairesi genel müdürü istifa etti

Leijtens’ın yaptığı kısa açıklamada, pratikle kendi düşüncesinde tasarladığı görevin örtüşmediğini, verileb görevin kendisine uygun olmadığını ve geçen yıl yaşananların ardından istifa kararı aldığını belirtti.

Vergi Dairesi basın sözcüsü, genel müdürün istifa açıklamasında görevin kendisine uygun olmadığını ifade etmesine ilişkin ve ne demek istediği ile ilgili soruları yanıtsız bıraktı.

Geçtiğimiz yıl vergi dairesi, çalışanlarına istifa primi sözü vermesinin ardından kurumda kaos yaşanması Leijtens’in bu işi yapamadığı yorumlarına neden olmuştu. Bakanlık konuyla ilgili vergi dairesinin sorumlu departmanıyla ilgili inceleme başlatmıştı.

Vergi Dairesinin başına kimim geçeceği merak konusu oldu.

SONHABER.EU

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