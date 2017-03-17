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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Vergi dairesi kaydedilen plaka bilgilerini sildi

Hollanda’da polisin kullandığı ANPR kameralarına kaydedilen plakaları vergi dairesi de sisteminde bulunduruyordu. Mahkeme kararının ardından kayıtların tamamının silindiği bildirildi.

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Vergi dairesi kaydedilen plaka bilgilerini sildi

Vergi dairesi plaka bilgilerini polisin kullandığı ANPR kameralarından elde edip, sistematik bir şekilde kaydettikten sonra yıllarca sisteminde tutuyordu. Konuyla ilgili açıklama yapan Maliye Bakanlığı Devlet Sekreteri Eric Wiebes, vergi dairesinin kaydettiği plaka bilgilerinin tamamının silindiğini bildirdi.

Geçtiğimiz Şubat ayında Yüksek Mahkeme vergi dairesinin plaka bilgilerini kaydederek gizlilik ihlali yaptığına karar vermesinin ardından bilgilerin silindiği aktarıldı.

ANPR kameraları aylık milyonlarca aracın plaka bilgilerini kaydediyor. Polis bu bilgileri özellikle aranan kişilere ulaşmak için kullanıyor.

SONHABER.EU

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