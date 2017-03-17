Vergi dairesi vatandaşın bilgilerini başkalarıyla paylaşmış

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Henüz devam etmekte olan incelemelerde vatandaşın bilgilerinin güvenliğine yönelik araştırmanın ilk sonuçlarında vergi dairesinin bilgileri yetkisi olmadan paylaştığı ortaya çıktı. İncelemenin Data & Analytics (D&A) departmanına yapıldığı aktarılıyor.

Maliye Bakanlığı Devlet Sekreteri Wiebes konuyla ilgili Temsilciler Meclisinde meclis üyelerine bilgi verip, inceleme tamamlanmadan vatandaşın bilgileriyle ilgili yapılan gizlilik ihlali sayısının 10 olduğunu belirterek şimdiden önlem alınması konusunda uyardı.

İncelemenin kişi ve firmaların bilgilerininin vergi dairesi tarafından yeterli derece korunup korunmadığını tespit etmek için başlatıldığında dikkat çekildi. Wiebes’in bahsettiği 10 ihlalden 9’unun işle ilgili olduğunu belirtti. Diğer olayda ise savcılığa başvurulduğu ve kişisel bilgilerin hangi gerekçe ve kimler tarafından yanlış kişilerin eline geçmesinin araştırıldığı bildirildi.

Peter Omzigt (CDA) vergi dairesi gibi bir kurumda vatandaşların bilgilerinin başkalarıyla paylaşılmasının çok ciddi bir mesele olduğunu vurgulayarak Wiebes’ten daha detaylı bilgi istedi. PvdA’lı Nijboer ise konunun bir an önce meclis gündemine taşınarak tartışılması gerektiğini ifade etti.

Vergi dairesine yönelik yapılan incelemenin ne zaman tamamlanacağı henüz bilinmiyor.

SONHABER.EU