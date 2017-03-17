Vergi zammına karşı imza kampanyası başlatıldı

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Muhalefet yeni hükümetin vergilerde yapacağı tepki gösterdi. Vergi zammının yüzde 6’dan yüzde 9’a çıkarılacak olması nedeniyle vatandaşın günlük market alışverişi, kuaför, bisiklet tamircisi, toplu taşıma araçları ve konser biletleri gibi genel ihtiyaçlarını gidermek için olumsuz etkileceğini belirten muhalefet partileri alınan kararı haksızlık olarak değerlendirdi.

Yeni hükümeti bu kararından vazgeçirmek için imza kampanyası başlatan muhalefet partileri ve çeşitli sosyal kurumlar vatandaştan destek istedi.

Vergi zammı imza kampanyasına katılmak için buraya tıklayınız.

SONHABER.EU