Vlaardingen’in içme suyunda da zehirli madde tespit edildi

Hollanda’da Dordrecht kentinde faaliyet gösteren Chemours fabrikasının atığında bulunan kanseri tetikleyen GenX zehirli madde Vlaardingen’in içme suyunda da tespit edildi.
Halk Sağlığı Örgütü RİVM’nin ‘ sağlığa zararlı değil’ açıklamasında bulunması nedeniyle Vlaardingen belediyesi konuyla ilgili ekstra bir işlem yapılmayacağını duyurdu. ONS Vlaardingen ve belediye konunun Eyalet meclisinde görüşülmesi ve GenX’in içme suyuna karışmaması için meclis üyelerinin harekete geçmesi yönünde uyarıda bulundukları belirtildi.
Vlaardingen kenti Chemours’ın bulunduğu bölgede olmadığı için direk olarak konuya müdahele edemiyor. Bu nedenle içme suyunda kanseri tetikleyen madde ile ilgili konunun Eyalet meclisine taşınması gerekiyor.
Geçtiğimiz hafta Groenlinks ve PVV, yetkililerin içme suyunun temiz kalması için bir an önce harekete geçmesi konusunda alarm vermişti.
SONHABER.EU
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