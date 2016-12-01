Vlietland hastanesinde cerrah’a suçüstü

Hollanda’nın Schiedam kentinde bulunan Vlietland hastanesinde bir cerrah’ın hastaları ile yaptığı pazarlığın görüntüleriyle ilgili karar çıktı.

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Foto: Undercover in Nederland



Vlietland hastanesinde görev aldığı süre içerisinde hastalarından aldığı ücretleri nakit alarak vergi kaçırdığı iddia edilen estetik cerrahı Ettienne Lommen haksız bulundu. ‘Undercover in Nederland’ programının gizli kamera ile elde görüntülerde cerrah’ın hastalarla ” nakit öderseniz vergi almayız. Aksi takdirde BTW ödemek zorunda kalırsın” sözleriyle pazarlık yaptığını ortaya çıkardı.

Cerrah’ın vergi kaçakçılığı ile suçlanmasının ardından hastane heyeti tarafından görevden alındığı bildirildi. Mahkemenin de görüntüleri incelediği ve cerrah’ın savunmasını dinlediği bildirilirken, haksız bulunan Lommen’in çıkan görüntülerden dolayı değil iş ahlakına uygun davranmadığı gerekçesiyle görevden alındığı açıklandı.

SONHABER.EU