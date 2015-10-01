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Avrupa'nın Güçlü Medyası

Vmbo’dan Mbo geçişine diploma istenmeyecek

Hollanda’da Eğitim Bakanı Jet Bussemaker ve Devlet Sekreteri Sander Dekker’ın planladıkları yeni eğitim sisteminde Vmbo öğrencileri son sınıf sınavlarına girmeden Mbo’da eğitim alabilecek.

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Vmbo’dan Mbo geçişine diploma istenmeyecek

Vmbo’da çalışan,hedefine odaklanmış ve hangi mesleği yapmak istediğinden emin olan öğrencilerin son sınıf sınavlarını yapmadan Mbo’da bazı derslere girebilecekleri bir tasarı üzerine çalışıldığı belirtildi.

Bussemaker, Vmbo öğrencilerinin 4 yıl okuyup daha sonra en az 2 yıl da Mbo okuduktan sonra meslek sahibi olabildiklerinin altını çizerek, yeni uygulama ile öğrencilerin 5 yılda mesleğe hazır olacak şekilde eğitileceklerini bildirdi.

Eğitim Bakanı verdiği örnekte, ” kreş öğretmeni olmak istediğinden emin olan bir öğrencinin bu mesleği uygulamak için önce Vmbo diploması alması gerekiyor.Öğrencilerin Meslek okuması için Mbo şartlarını değiştirip Vmbo’dan mezun olmadan Mbo derslerine katılma şansı ile 5 yılda eğitimlerini tamamlamalarını hedefliyoruz ” dedi.

Sander Dekker sadece Mbo eğitimine geçişlerde değişiklik yapılmayacığını belirterek aynı zamanda, Mavo sisteminden sonra başatılan teori, pratik ve karışık eğitim sisteminin çok etkili olmadığı için tek bir sisteme geçeceklerini duyurdu.

Havo’ya geçiş yapmak isteyen öğrencilerin şu anda olduğu gibi önce Vmbo diplomalarını almaları gerektiği aktarıldı.

SONHABER.EU

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