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Avrupa'nın Güçlü Medyası

VVD lideri Mark Rutte’den zafer açıklaması !

Mark Rutte seçim zaferi ile ilgili yaptığı açıklamada, ”Son dönemlerde ülkede yaşayan bazı kesimlerle ters düşmüş olsakta tekrar tek millet olacağız. Seçim döneminde böyle şeylerin yaşanması çok normal. Artık ülkemizin normale dönmesi için çaba sarf edeceğiz ve herkesi kucaklayacağız. Vatandaşım istikrar istedi ” sözleriyle dikkat çekti.

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VVD lideri Mark Rutte’den zafer açıklaması !

VDD’nin tekrar Hollanda’nın en büyük partisi olacağını daha önce de söylediğini belirten Mark Rutte, ”hedefimize ulaştığımız için çok mutluyuz”.

Öncelikle seçimlerde başarılı sonuçlar elde eden Groenlinks,CDA ve D66 partilerini tebrik ettiğini ifade eden Rutte, DENK hakkında yorum yapmaması dikkat çekti.

Amerika’da Trump popülizmine yenik düşen halk, Hollanda’da bunun tam tersi bir tavır almasından dolayı herşeyden önce tüm Hollanda halkına teşekkür ettiğini belirtti. Rutte, çıkan sonuçlardan vatandaşın da VVD ile aynı fikirde olup ülkenin güvenliği, refahı ve stabil olmasını yani istikrarı tercih etmesi doğru yolda olduklarını gösterdiğini vurguladı.

PvdA’nın tarihi yenilgisine de değinen Rutte, eski lider Samsom ve yeni lider Asscher ile 4,5 yıl önce kurulan koalisyon hükümetinde birlikte ülkede yaşanan krizi çok iyi yönettiklerini ve bugüne kadar yaptıkları çalışmalar sonucu, ”daha başarılı bir sonuç almalarını tüm kalbimle isterdim” dedi.

Rutte, ”Son dönemlerde ülkede yaşayan bazı kesimlerle ters düşmüş olsakta tekrar tek millet olacağız. Seçim döneminde böyle şeylerin yaşanması çok normal. Artık ülkemizin normale dönmesi için çaba sarf edeceğiz ve herkesi kucaklayacağız ” sözleriyle dikkat çekti.

”Ekonomimiz ve ülkenin refahı da artık olması gerektiği yerde olacak. Vatandaşımızın da rahat bir nefes almasını sağlamak bizim en büyük görevimiz olacaktır” açıklamasında bulunan Rutte, istikarlı bir hükümetin Hollanda için en doğru karar olduğunu belirtti.

SONHABER.EU

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