Wilders: Rutte benden kurtulamayacaksın !

Hollanda’da genel seçimlerle ilgili açıklanan ilk verilere göre ikinci büyük parti olan PVV lideri Wilders yaptığı açıklamada VVD lideri Mark Rutte’ya yüklendi.
Wilders Twitter’dan kendisine oy verenlere teşekkür ederek başladığı mesajında Rutte’ya yüklenerek, ” benden uzun süre kurtulamayacaksın ” sözleriyle seslendi.
Mark Rutte yaptığı açıklamalarda, ”PVVkaç oy alırsa alsın, partisi ve kendisiyle kesinlikle koalisyon kurmayacağım ” ifadesini kullanmasına bozulan Wilders, ikinci büyük parti olmanın hazını yaşıyor.
PVV-stemmers bedankt!
We hebben zetels gewonnen!
Eerste winst is binnen!
En Rutte is nog lang niet van mij af!!
— Geert Wilders (@geertwilderspvv) 15 maart 2017
SONHABER.EU
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