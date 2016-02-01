Wilders’ı susturan ‘diktatör Erdoğan ‘ sorusu

Times muhabiri Wilders’e, “Camilerin ve Kuran’ın yasaklanması çağrısı yaparken Sayın Erdoğan’ı nasıl ‘diktatör’ olarak nitelendiriyorsunuz?” sorusunu yöneltti ancak sorusuna cevap alamadı.
Hollanda’daki seçimde Türk düşmanlığı üzerinden oy devşirmeye çalışan ırkçı lider Wilders, İngiliz gazetecinin ‘Erdoğan’ sorusuna cevap veremedi.
Hollanda’da aşırı sağcı Özgürlükler Partisi (PVV) Lideri Geert Wilders, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun cumartesi günü katılacağı halk oylamasıyla ilgili etkinliği protesto etti.
PVV Lideri Geert Wilders, Türkiye’nin Lahey Büyükelçiliği önünde Türkçe ve Hollandaca, “Uzak dur, bu bizim ülkemiz” yazılı pankart açtı. Wilders, gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye’de halk oylamasına sunulan yeni anayasanın cumhurbaşkanına daha fazla güç verdiğini belirterek “Türk bakanların Hollanda’ya gelip bizim ülkemizde böyle bir rejim için lobi yapmasına izin veremeyiz” ifadelerini kullandı.
TİMES’A HABER OLDU
İngiliz Times gazetesi, Hollanda’da aşırı sağcı Özgürlük Partisi’nin (PVV) lideri Geert Wilders’in seçim öncesi partisinin kan kaybını durdurmak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı “diktatörlükle” suçladığını ve Türk bakanlara referandum kampanyası yasağı istediğini yazdı.
ERDOĞAN ÜZERİNDEN OY ALMA KAYGISI
İngiliz Times gazetesindeki haberde, Wilders’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik eleştirileri ile temel seçmenlerini canlandırmayı amaçladığı belirtiliyor.
Haberde vurgulanan bir diğer nokta da Hollanda’da Çarşamba günü yapılacak genel seçim öncesi yapılan son kamuoyu araştırmasının, PVV’yi, Başbakan Mark Rutte’nin lideri olduğu liberal D66 partisinin 3 puan gerisinde ikinci sırada göstermesi. Oysa PVV, Hollanda’da uzun süre en popüler parti konumundaydı
TÜRK BÜYÜKELÇİLİĞİ ÖNÜNDEKİ EYLEME KİMSE KATILMADI
Times muhabiri Bruno Waterfield, Wilders’in Türk Büyükelçiliği önündeki eylemine partisinden fazla katılım olmadığını, her bir partiliye karşın üç gazeteci ya da polis olduğunu yazmış.
TİMES MUHABİRİNİN SORUSUNA YANIT YOK
Waterfield, Wilders’e, “Camilerin ve Kuran’ın yasaklanması çağrısı yaparken Sayın Erdoğan’ı nasıl ‘diktatör’ olarak nitelendiriyorsunuz?” diye sorduğunu, aldığı yanıtın “Burada bunu konuşmak için bulunmuyorum” olduğunu da eklemiş.
Akşam
Kantar Public'in Hollanda 15 Mart genel seçim son anketinde ...
Yok başlık bir örgüt, bir şirket, bir parti vs adı değil. S...
Hollanda'nın Lahey şehrindeki Uluslararası Adalet Divanı, Bo...
Reuters haberine göre işletmelerin WhatsApp üzerinden müşter...
Yeneroğlu: “Hollanda’da sağ popülizme aktif bir tavır sergil...
Hollanda, Türk siyasilerin gelişinin Türk toplumunda huzursu...
Hollanda Ulusal Konut Sendikası De Woonbond kiraların yüzde ...
Bu yıl Hollanda’da bahar yüzünü erken gösterdi. Hollanda met...
Her fırsatta yurtdışı seçmenlerine sahip çıkan Türkiye'yi el...
Dün yayınladığımız Hollanda’nın Breda şehrindeki tehlike saç...