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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Wilders’ı susturan ‘diktatör Erdoğan ‘ sorusu

Times muhabiri Wilders’e, “Camilerin ve Kuran’ın yasaklanması çağrısı yaparken Sayın Erdoğan’ı nasıl ‘diktatör’ olarak nitelendiriyorsunuz?” sorusunu yöneltti ancak sorusuna cevap alamadı.

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Wilders’ı susturan ‘diktatör Erdoğan ‘ sorusu

Hollanda’daki seçimde Türk düşmanlığı üzerinden oy devşirmeye çalışan ırkçı lider Wilders, İngiliz gazetecinin ‘Erdoğan’ sorusuna cevap veremedi.

Hollanda’da aşırı sağcı Özgürlükler Partisi (PVV) Lideri Geert Wilders, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun cumartesi günü katılacağı halk oylamasıyla ilgili etkinliği protesto etti.

PVV Lideri Geert Wilders, Türkiye’nin Lahey Büyükelçiliği önünde Türkçe ve Hollandaca, “Uzak dur, bu bizim ülkemiz” yazılı pankart açtı. Wilders, gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye’de halk oylamasına sunulan yeni anayasanın cumhurbaşkanına daha fazla güç verdiğini belirterek “Türk bakanların Hollanda’ya gelip bizim ülkemizde böyle bir rejim için lobi yapmasına izin veremeyiz” ifadelerini kullandı.

TİMES’A HABER OLDU

İngiliz Times gazetesi, Hollanda’da aşırı sağcı Özgürlük Partisi’nin (PVV) lideri Geert Wilders’in seçim öncesi partisinin kan kaybını durdurmak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı “diktatörlükle” suçladığını ve Türk bakanlara referandum kampanyası yasağı istediğini yazdı.

ERDOĞAN ÜZERİNDEN OY ALMA KAYGISI

İngiliz Times gazetesindeki haberde, Wilders’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik eleştirileri ile temel seçmenlerini canlandırmayı amaçladığı belirtiliyor.

Haberde vurgulanan bir diğer nokta da Hollanda’da Çarşamba günü yapılacak genel seçim öncesi yapılan son kamuoyu araştırmasının, PVV’yi, Başbakan Mark Rutte’nin lideri olduğu liberal D66 partisinin 3 puan gerisinde ikinci sırada göstermesi. Oysa PVV, Hollanda’da uzun süre en popüler parti konumundaydı

TÜRK BÜYÜKELÇİLİĞİ ÖNÜNDEKİ EYLEME KİMSE KATILMADI

Times muhabiri Bruno Waterfield, Wilders’in Türk Büyükelçiliği önündeki eylemine partisinden fazla katılım olmadığını, her bir partiliye karşın üç gazeteci ya da polis olduğunu yazmış.

TİMES MUHABİRİNİN SORUSUNA YANIT YOK

Waterfield, Wilders’e, “Camilerin ve Kuran’ın yasaklanması çağrısı yaparken Sayın Erdoğan’ı nasıl ‘diktatör’ olarak nitelendiriyorsunuz?” diye sorduğunu, aldığı yanıtın “Burada bunu konuşmak için bulunmuyorum” olduğunu da eklemiş.

Akşam

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