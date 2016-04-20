Wilders’ın ” Kur’an-ı Kerimleri toplatacağım ” yalanı

Rutte ile Wilders’ın katıldığı tartışma proğramında PVV liderine ”Kur’an-ı Kerimleri polislere nasıl toplatacaksın ?” sorusu sorulması üzerine, böyle bir vaadde bulunmadığını belirten Wilders yalancı konumuna düştü.

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Tartışmada belirlenen ana konulardan biri de göçmen ve entegrasyon konusuydu. Başbakan Rutte konuya ılımlı yaklaşırken, ” Yardıma muhtaç insanların ülkemize girişlerini kontrol etmek istiyorsak bunun legal olarak gerçekleşmesi gerekir. Mülteciler dışında İslam dininin olması gerektiği gibi yaşandığında bir sorun olarak görmüyorum, fakat İslam’ın adını kullanıp eylemlerde bulunanlara karşıyız” dedi.

Başbakan Wilders’a ”Polislerin kapı kapı gezip Kur’an-ı Kerimleri toplamasını nasıl sağlayacaksın?” sorusunsa PVV lideri böyle bir vaadde bulunmadığını belirtmesinin ardından Rutte, ” Demek seçmenlere yalan vaadlerde bulunuyorsunuz. Bunu not aldık” ifadesini kullandı.

Wilders göçmen ve entegrasyon ile ilgili düşüncesini tekrarladı ve sınır kapılarının kapatılmasını, aynı zamanda Hollanda’nın da bağımsızlığını ilan etmesi için AB’den bir an önce ayrılması gerektiğini vurguladı.

SONHABER.EU