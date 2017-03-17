Reklamı kapat
Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

” Yabancı düşmanlığı sorunlara çözüm değil ”

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu: Yabancılara yönelik düşmanca söylemler, hiçbir soruna çare olmamıştır ve olmayacaktır.

A+A-

” Yabancı düşmanlığı sorunlara çözüm değil ”

AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Türkiye ile Belçika arasında imzalanan işgücü anlaşmasının 53. yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, “Belçika’daki Türk toplumuna; 53 yılda gittikleri mesafe yeterli olmayacaktır, insanımız daha da ileriye gitmek için çaba içindedir. Ancak maalesef ki 15 Temmuz ile başlayan süreci, 17 Nisan referandumunun sonuçları nedeniyle patlak veren tartışmaların takip etmesi nedeniyle iki ülke ilişkileri zedelenmiştir.” dedi. Yeneroğlu açıklamasında şunları kaydetti:

“16 Temmuz 1964’te Brüksel’de imza konulan Türkiye-Belçika İşgücü Anlaşması 19. yüzyıla dayanan iki ülke ilişkilerine yeni bir boyut katmıştır. Bugün ilişkilerimizin temeli ise orada yaşayan ve büyük kısmı Belçika pasaportuna da sahip olan yaklaşık 220 bin vatandaşımızdır.

Türkiye’den bilmedikleri o topraklara 53 sene önce ’işçi’ olarak giden vatandaşlarımız bugün o ülkenin asli unsuru olmuştur. Bu kapsamda Belçika’da hayatın her alanına atılan, çalışan, üreten, eğitim alan, STK’lar oluşturan, siyasete katılan insanımız toplumun ayrılmaz bir parçası olmuştur. Ülkede federal ve bölge parlamentoları olmak üzere 12 Türk kökenli milletvekili vardır. Tabii ki Türk toplumu için gidilen bu mesafe yeterli olmayacaktır, insanımız daha da ileriye gitmek için çaba içindedir.

Ancak maalesef ki 15 Temmuz darbe girişimi ile başlayan süreci, 17 Nisan referandumunun sonuçları nedeniyle patlak veren tartışmaların takip etmesi ile iki ülke ilişkilerini zedelemiştir.

Darbe girişimini Beringen kentinde protesto edenlerin polis tarafından ifade vermeye çağırılması ve darbeye tepki verenlerin maruz kaldığı baskılar, Türkiye kökenlilerin yaşadığı huzursuzluğun başlangıcı olmuştur. Buna ek olarak da Flaman bölge hükümeti yine aynı kentteki, ülkenin en büyüklerinden olan Belçika Diyanet Vakfı’na bağlı Fatih Camisini; darbecileri hedef aldığı ve toplumu kışkırttığı bahanesi ile artık resmi olarak tanımayacağını açıkladı.

17 Nisan referandumunda ise Avrupa’daki en yüksek “evet” oranının yüzde 75 ile Belçika’dan verilmesi üzerine, hükümet ortağı Flaman Hristiyan Demokrat Parti (CD-V) Türkiye kökenlilerin çifte vatandaşlığının iptal edilmesine yönelik tartışmaları başlattı. Anayasal bir hak olan oy kullanmanın, Avrupa Birliği’nin kalbi olan demokratik bir ülkede böylesi bir tartışma ile neticelenmesi endişe ve hayret vericidir.

Bunlara ek olarak nüfusunun yüzde 7’si Müslüman olan bir ülkenin en büyük bölgesi olan Valon’da helal ve koşer kesime yasak getirilmesinin ülkedeki pek çok yabacı kökenli açısında, büyük mağduriyetlere yol açacaktır.

Öte yandan sırladığımız bu olumsuzluklara rağmen Belçika’da umut verici gelişmeler de yaşanmıyor değil, Belçika emniyet güçleri de ülkenin bazı bölgelerinde ayrımcılıkla mücadele kapsamında polis tarafından yapılan güvenlik kontrollerini kayıt altına almaya başladı. Bu uygulama ile polis tarafından yapılan ırkçı fişlemenin önüne geçilmek isteniyor.

Unutulmamalıdır ki göçmen kökenliler; artık o ülkenin asli unsurudur. Irkçı ve popülist söylemlere sarılıp onlar üzerinden oy avcılığı yapmak yerine; yabancı kökenlilerin de toplumun bir parçası olduğunu kabul ederek, birlik içinde yaşamak; Belçika’ya pek çok olumlu değer katacaktır. Birlik topluma refah ve huzur getirir. Düşmanca söylemler, hiçbir soruna çare olmamıştır ve olmayacaktır.”

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
ANWB’den çocuk oto koltuğu güvenlik uyarısı ANWB’den çocuk oto koltuğu güvenli...

Hollanda’da turing ve otomobil kurumu ANWB, yapılan test sonuçlarında iki markaya ait çocuk oto koltuklarının yerinden çıktığı gerekçes...

‘ Para karşılığı kiralık ev ‘ ‘ Para karşılığı kiralık ev ‘...

Hollanda'da bir kadının onlarca kişiye para karşılığı kiralık ev listesinde üst sıralarda yer almalarını sağladığı saptandı. Belgelerde...

Hastanede güvenlik görevlilerinin müdahelesi canından etti Hastanede güvenlik görevlilerinin müdahe...

Hollanda'da Zuyderland hastanesinde güvenlik görevlilerinin müdahele ettiği 37 yaşındaki bir hastanın hayatını kaybetmesi savcılığı har...

Başkonsolos Zafer Ateş anma töreninde veda etti Başkonsolos Zafer Ateş anma töreninde ve...

Deventer Başkonsolosluğundaki 15 Temmuz şehit ve gazileri anma töreninde Başkonsolos Zafer Ateş’in görev süresinin dolması nedeniyle ve...

BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)
﻿
SON EKLENEN HABERLER
ANWB’den çocuk oto koltuğu güvenlik uyarısı ANWB’den çocuk oto ...

Hollanda’da turing ve otomobil kurumu ANWB, yapılan test son...

‘ Para karşılığı kiralık ev ‘ ‘ Para karşılığı ki...

Hollanda'da bir kadının onlarca kişiye para karşılığı kiralı...

Hastanede güvenlik görevlilerinin müdahelesi canından etti Hastanede güvenlik görevl...

Hollanda'da Zuyderland hastanesinde güvenlik görevlilerinin ...

Başkonsolos Zafer Ateş anma töreninde veda etti Başkonsolos Zafer Ateş an...

Deventer Başkonsolosluğundaki 15 Temmuz şehit ve gazileri an...

” Yabancı düşmanlığı sorunlara çözüm değil ” ” Yabancı düşmanlığ...

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yene...

Hollanda’da Büyükelçilik ve Konsolosluklarda 15 Temmuz’u anma törenleri Hollanda’da Büyükel...

Bir yıl önce 15 Temmuz 2016 tarihinde FETO terör örgütü tar...

MÜSİAD’dan gözlerden uzak toplantı! MÜSİAD’dan gözlerden uzak...

Geçtiğimiz hafta sonu sessiz sedasız bir araya gelen MÜSİAD’...

15 Temmuz’un yıldönümünde Türkiye meydanlarda 15 Temmuz’un yıldön...

İstanbul'da 15 Temmuz şehitler köprüsünde oluşan muhteşem gö...

“Demokrasinin zaferini kutlarken, 15 Temmuz şehitlerimizi saygıyla anıyoruz” “Demokrasinin zaferini ku...

T.C. Rotterdam Başkonsolosluğu: 15 Temmuz 2016 gecesi, Türk ...

Milli Görüş’ten Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi açıklaması Milli Görüş’ten Açı...

Kuzey Hollanda Milli Görüş Federasyonu Hollanda’da ilk resmi...

VIDEO GALERİ