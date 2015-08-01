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Avrupa'nın Güçlü Medyası

Yabancı kökenlilere hapis Hollandalıya çalışma cezası

Hollanda’da yapılan bir araştırmaya göre yabancı kökenli Hollandalı vatandaşlara mahkemelerde daha kolay hapis cezası verilirken Hollandalılar da ise çalışma cezası öne çıkıyor.

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Yabancı kökenlilere hapis Hollandalıya çalışma cezası

Yargı Konseyi’nin açıkladığı raporda hapis cezasının genelde yabancı kökenli vatandaşlara verildiği ve Hollandalıların ise çalışma cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Her konunun kişinin profiline göre belirlendiği aktarılırken, parası veya kalacak yeri olmadığı iddia edilen kişilerin hapis cezasına çarptırıldığı diğerlerinin ise çalışma cezası veya kefalet ile kurtulduğu bilgisi verildi.

Konsey, ”mahkeme kararlarının kişilerin profilleri ve işledikleri suçlar dikkate alınarak belirlensede, yine de her iki kesim arasında ciddi farklılıklar var. Buna dikkat etmemiz gerekir” dedi.

Konsey’in dikkat çektiği bir diğer konu ise bazı hapis cezalarının çalışma cezası ve kefalet ile aynı denklemde olduğu ancak toplum tarafından hapis cezasının daha ağır olarak kabullenmesinden dolayı ceza alanların hayatlarına devam ederken 1 gün bile hapiste kalmış olsalar dahi bunun sürekli önlerine çıktığı oldu.

Konunun daha detaylı bir şekilde araştırılacağı bildirildi.

SONHABER.EU

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