Yahudi okulunda 7 çoçuğa cinsel istismar davası başlıyor

Hollanda’da bir Yahudi okulunda 29 yaşındaki öğretmen Ephraim S.’in cinsel istismarda bulunduğu 7 çoçuğun davası, İsrail’in sapığı yıllar sonra iade etmesiyle yarın başlayacak.
Olayın 2011-2012 yıllarında gerçekleştiği ve suçlamaların kanıtlanmasının ardından zanlının İsrail’e kaçtığı için iki ülke arasında yıllarca iade savaşo yaşandığı bildirildi. İsrail’in sonunda sapık öğretmeni iade etmeye karar vermesinin ardından yarın ilk mahkemenin gerçekleşeceği duyuruldu.
Sapık öğretmenin mağdurlarının şu an 11 ile 18 yaş arasında oldukları bilgisi verilirken, okulun Buitenveldert’ta bulunan Cheider olduğu açıklanmıştı. De Telegraaf’ın daha önce yaptığı haberinde okulun olayı gizlediği ve yaklaşık 4 ay sonra suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıkmıştı. Okulun bu tavrının çocukların da daha geç psikolojik yardım almalarına neden olduğu aktarılmıştı.
SONHABER.EU
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