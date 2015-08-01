Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Yalan habere karşı savunma merkezi

Almanya sosyal medya üzerinden yayılan ve gerçeği yansıtmayan haberlere karşı savunma merkezi kuruyor. Yalan haberden en çok Türkler etkileniyor

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Yalan habere karşı savunma merkezi

Alman Hükümeti, sosyal medya üzerindeki yalan haberlere karşı bir savunma merkezi kurmayı planlıyor. Der Spiegel Dergisi’nin haberine göre Federal Hükümet, böylece gelecek yıl yapılacak Federal Meclis seçiminin yalan haberlerle etkilenmesini önlemek istiyor. Federal İçişleri Bakanlığı tarafından taslağı hazırlanan merkez, Federal Başbakanlık bünyesinde olacak, Federal Başbakanlık Basın Merkezi tarafından da yürütülecek.

EN ÇOK TÜRKLER ETKİLENİYOR

Federal İçişleri Bakanlığı’nın taslağında, yalan haberlerden en fazla Türkiye ve Rusya kökenli göçmenlerin etkilenebileceği belirtilerek, bunlara yönelik siyasi bilgilendirme çalışmalarına ağırlık verilmesi gerektiği vurgulanıyor. Ayrıca partilerden de seçim kampanyasında temel ilkeler ile yalan haberlere karşı ortak bir stratejide anlaşmaları isteniyor. Gelecek yıl Federal Meclis seçimleriyle birlikte birçok eyalette eyalet meclisi seçimleri yapılacağı için merkezin bir an önce hizmete geçmesi amaçlanıyor.

Sabah

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