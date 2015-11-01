Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Yeneroğlu Almanya’yı sert bir dille eleştirdi

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Almanya’da “Casusluk yaptıkları iddiasıyla” Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) imamlarının evlerinde yapılan aramalara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

A+A-

Yeneroğlu Almanya’yı sert bir dille eleştirdi

DİTİB imamlarına yönelik baskınları şiddetle kınadığını belirten Yeneroğlu, “Hukuki açıdan dayanağı olmayan, bir ajanlık ithamı kisvesi altında Almanya’da en fazla üyeye sahip bir İslami cemaate yönelik emsali görülmemiş yıldırma politikası uygulanmaktadır.” ifadesini kullandı.

Yeneroğlu, Almanya Federal Adalet Bakanı Heiko Maas’ın konuya dair açıklamalarının, bu baskınların arkasında yatan siyasi motivasyonu çok açık bir biçimde ortaya koyduğunu kaydetti.

“Ayarlanmış bir zamanlamanın ürünü”
Mustafa Yeneroğlu, açıklamasında şu görüşlerini aktardı:

“DİTİB imamlarının evlerinde yapılan aramalar her türlü mesnetten yoksundur. Bu aramalar sözde ‘ajanlık’ ithamlarının bir dini cemaati yıldırma aracı olarak kullanıldığını çok açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Siyasi motivasyona dayanan bu tarz girişimlerle hedeflenen şey, DİTİB’in köşeye sıkıştırılması, kendi kaderini tayin hakkının elinden alınması ve Türkiye’den bütünüyle koparılmasıdır.”

Yeneroğlu, bu siyasi hesabın, Almanya Şansölyesi Angela Merkel’in Türkiye ziyareti öncesinde gündemin etkilenmemesi için ayarlanmış bir zamanlamanın ürünü olduğunu bildirdi.

DİTİB’in Türkiye ile özellikle diyanet üzerinden kurduğu teolojik anlamdaki bağlılığının, ne kadar kıymetli ve gerekli olduğunun Alman siyasetinin de malumu olması gerektiğine işaret eden Yeneroğlu, “Bu bağ şükran ve takdirle karşılanacağına, DİTİB’in hukuki baskılarla köşeye sıkıştırılmaya çalışılması kabul edilemez.” değerlendirmesini yaptı.

AA

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Hollanda’da 59 yılın en sıcak günü yaşandı Hollanda’da 59 yılın en sıcak günü...

Hollanda'da geçtiğimiz hafta sonu kar yağışının ardından Çarşamba günü 59 yılın en sıcak günü olarak tarihe geçti....

Diyanet imamlarına yapılan baskınlara tepki yağıyor Diyanet imamlarına yapılan baskınlara te...

Almanya'da Çarşamba günü Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) imamlarının evlerinde yapılan aramalarla ilgili yetkililer ve kuruml...

AB ehliyetleri mahkemeye taşıdı AB ehliyetleri mahkemeye taşıdı

AB Komisyonu, ehliyetlerde gerekli kuralların uygulanmadığı Hollanda, İsveç, Portekiz ve Hırvatistan'a karşı Avrupa Birliği Adalet Diva...

BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)
﻿
SON EKLENEN HABERLER
Hollanda’da 59 yılın en sıcak günü yaşandı Hollanda’da 59 yılı...

Hollanda'da geçtiğimiz hafta sonu kar yağışının ardından Çar...

Kadınları taciz edenlere hapis cezası Kadınları taciz edenlere ...

Hollanda'da kadınları rahatsız veya takip eden ve ıslık çala...

Diyanet imamlarına yapılan baskınlara tepki yağıyor Diyanet imamlarına yapıla...

Almanya'da Çarşamba günü Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (...

Yeneroğlu Almanya’yı sert bir dille eleştirdi Yeneroğlu Almanya’y...

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yene...

AB ehliyetleri mahkemeye taşıdı AB ehliyetleri mahkemeye ...

AB Komisyonu, ehliyetlerde gerekli kuralların uygulanmadığı ...

Nokia’nın 3310 modeli geri dönüyor Nokia’nın 3310 mode...

Nokia'nın sağlamlığı ve uzun şarj ömrüyle bir dönemin "efsan...

Türkiye’deki Hollandalılar da oy kullanacak Türkiye’deki Hollandalıla...

15 Mart 2017 Genel seçimlerine sayılı günler kala Hollanda’y...

Rotterdam belediyesinden Türkçe yasağı önerisi Rotterdam belediyesinden ...

Hollanda'da Rotterdam belediyesi meclis üyeleri Michel van E...

Bilin istedim… Bilin istedim…

Aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık.. Sakalımla bıy...

Katar’da Türk okulu açıldı Katar’da Türk okulu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine başkent Doha'da in...

VIDEO GALERİ