Yeneroğlu Almanya’yı sert bir dille eleştirdi

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Almanya’da “Casusluk yaptıkları iddiasıyla” Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) imamlarının evlerinde yapılan aramalara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

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DİTİB imamlarına yönelik baskınları şiddetle kınadığını belirten Yeneroğlu, “Hukuki açıdan dayanağı olmayan, bir ajanlık ithamı kisvesi altında Almanya’da en fazla üyeye sahip bir İslami cemaate yönelik emsali görülmemiş yıldırma politikası uygulanmaktadır.” ifadesini kullandı.

Yeneroğlu, Almanya Federal Adalet Bakanı Heiko Maas’ın konuya dair açıklamalarının, bu baskınların arkasında yatan siyasi motivasyonu çok açık bir biçimde ortaya koyduğunu kaydetti.



“Ayarlanmış bir zamanlamanın ürünü”

Mustafa Yeneroğlu, açıklamasında şu görüşlerini aktardı:

“DİTİB imamlarının evlerinde yapılan aramalar her türlü mesnetten yoksundur. Bu aramalar sözde ‘ajanlık’ ithamlarının bir dini cemaati yıldırma aracı olarak kullanıldığını çok açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Siyasi motivasyona dayanan bu tarz girişimlerle hedeflenen şey, DİTİB’in köşeye sıkıştırılması, kendi kaderini tayin hakkının elinden alınması ve Türkiye’den bütünüyle koparılmasıdır.”

Yeneroğlu, bu siyasi hesabın, Almanya Şansölyesi Angela Merkel’in Türkiye ziyareti öncesinde gündemin etkilenmemesi için ayarlanmış bir zamanlamanın ürünü olduğunu bildirdi.

DİTİB’in Türkiye ile özellikle diyanet üzerinden kurduğu teolojik anlamdaki bağlılığının, ne kadar kıymetli ve gerekli olduğunun Alman siyasetinin de malumu olması gerektiğine işaret eden Yeneroğlu, “Bu bağ şükran ve takdirle karşılanacağına, DİTİB’in hukuki baskılarla köşeye sıkıştırılmaya çalışılması kabul edilemez.” değerlendirmesini yaptı.

AA