Yeni kimlik belirsizliğine son!

Yeni çiplik kartlarını almayanlar Türkiye’de anayasa değişikliği referandumunda oy kullanabilecek mi ? Kafa karışıklığına son verildi.
Çipli kimlik kartı olmayan seçmenlerin, 16 Nisan’da yapılacak halk oylamasında oy kullanamayacağına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) internet sitesinde yer verilen açıklamada, son günlerde kamuoyunda Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı (çipli kimlik kartı) olmayan seçmenlerin oy kullanamayacağı yönünde “haberlerin dolaştığı” ifade edildi.
Bu haberlerin asılsız olduğu belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi: “Anayasa değişikliklerinin halkoylamasında seçmenler, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan; Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, geçici kimlik belgesi, nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki belgelerden biri ile oy kullanabilirler.”
Kaynak Haber7
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