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Avrupa'nın Güçlü Medyası

Yılın mağazası ödülünü Türk marketi kazandı

İsveç’te, Türk girişimci Muhuttin Taylı’nın sahibi olduğu süpermarket yılın marketi seçildi.

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Yılın mağazası ödülünü Türk marketi kazandı

Başkent Stockholm’deki City Hall salonunda “İsveç Perakende Ödülleri” gecesi düzenlendi.

2 bin 500 süpermarketin değerlendirildiği gecede, “2017 Yılı Marketi” ödülüne, Tür girişimciye ait “Matvärlden Veddesta” layık görüldü.Marketin sahibi ve genel müdürü Muhittin Taylı (57), AA muhabirine yaptığı açıklamada, uluslararası başarılara imza atmış süpermarketlerin içinden seçilip birinci oldukları için gurur duyduğunu söyledi.Balıkesir’in Burhaniye ilçesinden gelerek 27 yıl önce İsveç’e yerleştiğini anlatan Taylı, 2 yıl önce hizmete soktukları süpermarketin bu kadar kısa bir zamanda böyle bir başarı yakalamasından dolayı son derece mutlu olduğunu söyledi.Taylı, İsveç toplumuna Türk ürünleri sunduklarını kaydetti.

Yaklaşık 200 personelin markette çalıştığını anlatan Taylı, İsveç genelinde 8 şube daha açmayı düşündüklerini ve ‘Matvärlden’ ismini kısa sürede dünya markası yapmayı hedeflediklerini dile getirdi.

AA

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