YPG üniformalı ABD askerlerini görüntüleyen Hollandalı gazeteci tartaklandı

Hollandalı savaş muhabiri Hans Jaap Melissen, Rakka’da YPG’li Amerikan özel kuvvetleri tarafından darp edildi. Gazetecinin elindeki kayıtlar, YPG kıyafeti giyen ABD’liler tarafından silindi.

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Foto: Twitter Hans Jaap Melissen

Hollandalı savaş muhabiri ve belgesel yönetmeni Hans Jaap Melissen, Rakka’da YPG’li Amerikan özel kuvvetlerinin şiddetine maruz kaldı.

GAZETECİYE SALDIRDILAR

Yönetmenlik ve muhabirlik yapan Hans Jaap Melissen, Rakka’da yaşanan son durum için bölgede çalışmalar yaparken terör örgütü YPG’li Amerikan özel kuvvetleri mensubu askerlerin saldırısına uğradı. Bölgede yaşanan gelişmeleri takip eden Melissen’in kayıtları teröristler tarafından silindi.

“ÜZERİNDE YPG KIYAFETİ OLAN AMERİKALILAR KAYITLARIMI SİLDİ”

Melissen kötü muameleyi sosyal medya hesabından da paylaştı. Melissen paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Rakka’da, üzerinde PKK/YPG kıyafetleri olan Amerikan özel kuvvetleri zorla kayıtlarımı sildi.”

Amerikaanse special forces hebben mij vandaag een opname laten wissen, omdat zij er zelf opstonden, verkleed als ypg-strijder (Syrische pkk) — Hans Jaap Melissen (@HansJMelissen) 19 oktober 2017

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