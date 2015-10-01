YSK oy pusulalarını tanıttı

YSK, 16 Nisan’da gerçekleştirilecek anayasa değişikliği referandumunda vatandaşın oy vermek üzere kullanacağı zarfları, tercih mührünü ve oy pusulalarını paylaştı.

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YSK, referandumda kullanılacak oy pusulalarını basın ile paylaştı. Buna göre, 16 Nisan’da yapılması planlanan halk oylamasında YSK tarafından bastırılan “Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu” filigranlı sarı renkteki zarflar kullanılacak.

Birleşik oy pusulası beyaz ve kahverengi olacak.

Beyaz renk üstünde “Evet”, kahverengi renk üstünde “Hayır” ibareleri bulunacak.

Seçmenler, “Tercih” yazılı mühürlerle oylarını kullanarak şeffaf sandıklara atabilecekler.

YSK BAŞKANI UYARDI

Seçmen listelerinin 18 Şubat’ta askıya çıkarılıp, 26 Şubat’ta askından indirileceğini bildiren Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, “Seçim takvimi 16 Şubat tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacaktır. Hazırlanan seçim takvimine göre, muhtarlık bölgesi askı listeleri, 18 Şubat Cumartesi günü askıya çıkarılacak, 26 Şubat Pazar günü askıdan indirilecektir. Kayıtlarında yanlışlık, eksiklik, nüfus alan bilgisi değişikliği bulunan, askı süresi içinde yerleşim adresini değiştiren veya seçmen niteliğine sahip olduğu halde muhtarlık bölgesi askı listelerinde ismi bulunmayanlar nüfustan alacakları adres değişikliği uygunluğu belgesiyle İlçe Seçim Kurulu’na başvuracak. İlçe uygun görürse nüfus müdürlüğünde tescil edilmiş adresi, karar üzerine seçmen kütüğüne işlenecektir” dedi.

Kaynak Haber7