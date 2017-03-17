YTB Başkanı Köse’den Cenevre’deki Türklere ziyaret

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Köse, İsviçre’deki Türk toplumunun temsilcileriyle bir araya geldi.

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Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı (YTB) Mehmet Köse, Türklerin yoğun olarak ibadetlerini yaptığı Müslüman Cemaati Vakfı Camisi’deki buluşmada, gurbetçilerin sorunlarını dinledi.

Görüşmede, İmam Rüstem Çonoğlu ve Vakıf Yöneticisi Ender Demirtaş, Cenevre’de Türklerin karşılaştığı sorunları Köse ile paylaşma fırsatı buldu.

Köse, YTB’nin yurt dışında gençlere yönelik hafta sonu okulları hakkında bilgi vererek, yakın gelecekte Cenevre’de de bu okulların eğitime başlayacağı müjdesini verdi.

Demirtaş ise camilerinin ibadet için yetersiz kaldığını ve Cenevre’ye daha büyük bir cami yapılması gerektiğini kaydetti.

YTB Başkanı Köse, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) tarafından İsviçre’deki BM Cenevre Ofisi’nde bu sabah düzenlenen “Sığınmacılar için eğitim” başlıklı toplantıda yaptığı konuşmada, yükseköğretim alanında Suriyeli öğrencilere yönelik Türkiye’de yürütülen çalışmaları anlatmıştı.

AA