Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

YTB ile İngiltere’deki İslami STK’lar iş birliği planlıyor

İngiltere’deki köklü 30 İslami sivil toplum kuruluşunun temsilcisi, YTB Başkanı Köse ile İslamofobi ve ırkçılık alanlarında iş birliği imkanlarını görüştü.

A+A-

YTB ile İngiltere’deki İslami STK’lar iş birliği planlıyor

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile ırkçılık ve İslamofobiye karşı iş birliği için Türkiye’de temaslarda bulunan İngiltere’nin en köklü 30 İslami sivil toplum kuruluşunun temsilcileri arasında eğitim ve diaspora konuları başta olmak üzere birçok alanda çalışma yapılması için fikir birliğine varıldı.

YTB’den yapılan açıklamaya göre, İngiltere’de faaliyet gösteren köklü İslami sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Türkiye’deki temasları kapsamında YTB Başkanı Mehmet Köse ile bir araya geldi ve YTB’nin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

İslamofobi, ırkçılık ve eğitim alanlarında kurumlar arası iş birliği imkanları için Türkiye’de bulunan temsilcilerle YTB Başkanı Köse arasındaki görüşmede, İslamofobi ve ırkçılık alanlarında kurumlar arası iş birliği imkanları değerlendirildi. Görüşmede, eğitim ve diaspora konuları olmak üzere ortak çalışmalar hakkında fikir birliğine varıldığı bildirildi.

YTB Başkanı Köse, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine, yurt dışında 6 milyon Türk vatandaşından oluşan bir Türk diasporası olduğunu söyledi.

Köse, “Bu vatandaşların kimliğini, kültürünü ve değerlerini muhafaza edecek, onları bulundukları ülkelerde aktif bireyler kılacak ve anavatanlarıyla aidiyetlerini devam ettirmelerine katkı sağlayacak önemli faaliyetler gerçekleştirdik.” dedi.

Köse, tarihsel ve kültürel bağlara sahip olunan kardeş topluluklarla ilişkilerin güçlendirilmesi için çalışmalar yapıldığına dikkati çekerek, YTB’nin aynı zamanda Türkiye’nin uluslararası öğrencilere sağladığı “Türkiye Bursları”nın koordinasyonunu da yürüttüğünü hatırlattı. Burslardan 19 bin Suriyeli öğrencinin yükseköğrenim programlarında yararlandığının altını çizen Köse, bu öğrencilerin Suriye’nin yeniden inşasında büyük rol üsleneceğini vurguladı.

Başkan Köse, İslamofobi ve ırkçılık gibi sorunların herkesin ortak meselesi olduğuna işaret ederek, bu alanlarda iş birliği yapılması gerektiğini söyledi.

“Türkiye dünya çapında örnek”
Açıklamaya göre, İngiltere’nin sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de Türkiye’nin kendi diasporasının yanında farklı gruplara da büyük yardımlar yaptığını, yapılan yardımların dünya çapında örnek teşkil ettiğini vurguladı.

Görüşmede, Somali asıllı temsilci de Somali’nin başkenti Mogadişu’da meydana gelen terör saldırısından sonra Türkiye’nin hassasiyeti için ve yaralıların Türkiye’ye getirilerek tedavi altına alınmasından dolayı şükranlarını sundu.

AA

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
‘ Avrupa’nın kendi sorunları ve korkuları var ‘ ‘ Avrupa’nın kendi sorunları...

Bulgaristan Başbakanı Borisov, Batı Balkan ülkelerinin tamamının arasında bazı meseleler olduğunu belirterek, "Avrupa'nın da kendi soru...

Almanya’daki sığınmacılarla ilgili korkunç iddia Almanya’daki sığınmacılarla ilgili...

Almanya'nın başkenti Berlin'deki sığınmacıların bazı özel güvenlik şirketi çalışanlarınca para karşılığında fuhuşa teşvik edildiği iler...

Hollandada ötenazi kliniği talepleri karşılıyamıyor Hollandada ötenazi kliniği talepleri kar...

Hollanda'da 2012 yılında açılan ülkenin ilk özel ötenazi kliniği artan talepleri karşılıyamıyor...

DEAŞ’a katılan Fransızların yüzde 20’si hala sosyal yardım alıyor DEAŞ’a katılan Fransızların yüzde ...

Terör örgütü DEAŞ'a katılan Fransızların, Suriye ve Irak'tayken devletten sosyal yardım almaya devam ettiği aktarıldı. Geçtiğimiz günle...

BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)
﻿
SON EKLENEN HABERLER
‘ Avrupa’nın kendi sorunları ve korkuları var ‘ ‘ Avrupa’nın ...

Bulgaristan Başbakanı Borisov, Batı Balkan ülkelerinin tamam...

Almanya ve Türkiye’nin Dışişleri Bakanları bir araya geldi Almanya ve Türkiye’...

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Maria Adebahr, ...

Almanya’daki sığınmacılarla ilgili korkunç iddia Almanya’daki sığınm...

Almanya'nın başkenti Berlin'deki sığınmacıların bazı özel gü...

Hollandada ötenazi kliniği talepleri karşılıyamıyor Hollandada ötenazi kliniğ...

Hollanda'da 2012 yılında açılan ülkenin ilk özel ötenazi kli...

Avrupa liglerinde en az gol yiyen file bekçileri Avrupa liglerinde en az g...

Avrupa'nın önde gelen liglerinde 2017-18 sezonunda maç başı ...

DEAŞ’a katılan Fransızların yüzde 20’si hala sosyal yardım alıyor DEAŞ’a katılan Fran...

Terör örgütü DEAŞ'a katılan Fransızların, Suriye ve Irak'tay...

BM: Han Şeyhun’daki kimyasal silah saldırısını rejim güçleri düzenledi BM: Han Şeyhun’daki...

BM ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünce oluşturulan...

3.Dünya Gazeteciler Şurası için Türk dünyası gazetecileri Kazakistan’da buluştular 3.Dünya Gazeteciler Şuras...

Türkiye Gazeteciler Federasyonu tarafından, Kazakistan ile K...

Kütükcü: yatırımcı Konya’da bürokrasiye takılmayacak Kütükcü: yatırımcı Konya&...

Mevlana Kalkınma Ajansı ve Dünya Yatırım Promosyon Ajansları...

‘Mozart kulağı’na sahip genç müzisyen senfoni yazıyor ‘Mozart kulağı̵...

Hocalarına göre "Mozart kulağı"na sahip 14 yaşındaki Bartu Ö...

VIDEO GALERİ