YTB ile İngiltere’deki İslami STK’lar iş birliği planlıyor

İngiltere’deki köklü 30 İslami sivil toplum kuruluşunun temsilcisi, YTB Başkanı Köse ile İslamofobi ve ırkçılık alanlarında iş birliği imkanlarını görüştü.

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Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile ırkçılık ve İslamofobiye karşı iş birliği için Türkiye’de temaslarda bulunan İngiltere’nin en köklü 30 İslami sivil toplum kuruluşunun temsilcileri arasında eğitim ve diaspora konuları başta olmak üzere birçok alanda çalışma yapılması için fikir birliğine varıldı.

YTB’den yapılan açıklamaya göre, İngiltere’de faaliyet gösteren köklü İslami sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Türkiye’deki temasları kapsamında YTB Başkanı Mehmet Köse ile bir araya geldi ve YTB’nin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

İslamofobi, ırkçılık ve eğitim alanlarında kurumlar arası iş birliği imkanları için Türkiye’de bulunan temsilcilerle YTB Başkanı Köse arasındaki görüşmede, İslamofobi ve ırkçılık alanlarında kurumlar arası iş birliği imkanları değerlendirildi. Görüşmede, eğitim ve diaspora konuları olmak üzere ortak çalışmalar hakkında fikir birliğine varıldığı bildirildi.

YTB Başkanı Köse, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine, yurt dışında 6 milyon Türk vatandaşından oluşan bir Türk diasporası olduğunu söyledi.

Köse, “Bu vatandaşların kimliğini, kültürünü ve değerlerini muhafaza edecek, onları bulundukları ülkelerde aktif bireyler kılacak ve anavatanlarıyla aidiyetlerini devam ettirmelerine katkı sağlayacak önemli faaliyetler gerçekleştirdik.” dedi.

Köse, tarihsel ve kültürel bağlara sahip olunan kardeş topluluklarla ilişkilerin güçlendirilmesi için çalışmalar yapıldığına dikkati çekerek, YTB’nin aynı zamanda Türkiye’nin uluslararası öğrencilere sağladığı “Türkiye Bursları”nın koordinasyonunu da yürüttüğünü hatırlattı. Burslardan 19 bin Suriyeli öğrencinin yükseköğrenim programlarında yararlandığının altını çizen Köse, bu öğrencilerin Suriye’nin yeniden inşasında büyük rol üsleneceğini vurguladı.

Başkan Köse, İslamofobi ve ırkçılık gibi sorunların herkesin ortak meselesi olduğuna işaret ederek, bu alanlarda iş birliği yapılması gerektiğini söyledi.

“Türkiye dünya çapında örnek”

Açıklamaya göre, İngiltere’nin sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de Türkiye’nin kendi diasporasının yanında farklı gruplara da büyük yardımlar yaptığını, yapılan yardımların dünya çapında örnek teşkil ettiğini vurguladı.

Görüşmede, Somali asıllı temsilci de Somali’nin başkenti Mogadişu’da meydana gelen terör saldırısından sonra Türkiye’nin hassasiyeti için ve yaralıların Türkiye’ye getirilerek tedavi altına alınmasından dolayı şükranlarını sundu.

AA