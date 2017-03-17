YTB’den Yurt Dışı Vatandaşlara “Cep Rehberi”

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yurt dışında yaşayan vatandaşların ihtiyaç duydukları konulara kolayca erişebilmesini sağlamak ve Türkiye’deki kamu hizmetlerinden yararlanmaları için hazırladığı “YTB Cep Rehberi”ni güncelledi.

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YTB tarafından yurt dışında yaşayan vatandaşların taleplerine cevap vermek ve Türkiye’deki kamu hizmetlerinden kolayca yararlanmalarını sağlamak için hazırlanan “YTB Cep Rehberi” güncellendi. Rehber sayesinde yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ihtiyaç duydukları en güncel bilgilere ulaşabilecek. Vatandaşların kolayca erişebilmesi için cep rehberinin mobil uygulaması da hazırlandı. “YTB Cep Rehberi” www.ytb.gov.tr adresinde yer alırken, mobil uygulamasına ise Android market veya Apple Store’dan ulaşılabiliyor.

Pasaport, gümrük, ulaşım, sağlık, sosyal güvenlik, Mavi Kart, vergi, askerlik, eğitim ve nüfus işlemleri gibi birçok konuya ilişkin detaylı bilgilerin yer aldığı cep rehberi vatandaşlar için adeta yol gösterici niteliğinde. Yurt dışında yaşayan vatandaşlar rehber sayesinde gerek Türkiye’yi ziyaretleri sırasında, gerekse yaşadıkları ülkelerde bulunurken, Türkiye’deki kamu hizmetlerinden kolayca yararlanabilecek.

GÜNCEL HABER VE DUYURULARA HIZLICA ULAŞILACAK

Vatandaşlar ayrıca cep rehberi ile coğrafi konum tabanlı olarak bulundukları konuma en yakın kültürel ve turistik mekanlar hakkında da bilgi edinebilecek, harita üzerinde görebilecek ve yol tarifi alabilecek. İhtiyaç duyabilecekleri kurum ve kuruluşların adreslerine, web sayfalarına ve e-hizmetlerine de rahat ve hızlıca ulaşabilecek. Sorun yaşadıkları alanlarda rehber sayesinde YTB ile iletişime geçip görüş, öneri, soru ve şikâyetlerini iletebilecekler.