Yüksek mahkemeden vergi dairesine yasak geldi

Hollanda’da vatandaşın kişisel bilgileriyle ilgili gizlilik ihlali yaptığı gerekçesiyle yüksek mahkemeye taşınan davada vergi dairesine yasak getirildi.
Yüksek mahkeme, karayollarında kontröl amaçlı araçların fotoğraflarını çeken ve kaydeden vergi dairesinin gizlilik yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle bu uygulamanın artık durdurulmasını istedi.
Vergi dairesinin böyle bir yetkisinin olmadığını vurgulayan yüksek mahkeme heyeti kamera görüntülerini kişisel yaşam alanına yapılan ihlal olarak değerlendirdi.
Daha önce vergi dairesi ile bu konuda sorun yaşayan bir vatandaşın davasını üstlenen avukat Guido de Bont, ” umarım mahkemenin aldığı karar milyonlarca Hollandalı vatandaşın da yararına olur ” dedi.
SONHABER.EU
Hollanda'da vatandaşın kişisel bilgileriyle ilgili gizlilik ...
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