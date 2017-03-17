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Avrupa'nın Güçlü Medyası

Yumurta krizindeki zehirli ilaç et endüstrisine de sıçradı

Hollanda’da Gıda ve Tüketim Malı Güvenliği Kurumu NVWA’ya, yumurtalarda tespit edilen zehirli ilaç fipronil’in mandıralarda da kullanıldığı ihbarı yapılmış. Yedi firmanın incelemeye alındığı bildiriliyor.

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Yumurta krizindeki zehirli ilaç et endüstrisine de sıçradı

Sağlık Bakanı Edith Schippers ile Maliye Bakanlığı Devlet Sekreteri Martijn van Dam’ın Temsilciler Meclisine yazdığı bildiride, geçtiğimiz yıl NVWA’ya zehirli ilacın kullanıldığı ile ilgili bir değil iki ihbarın geldiği aktarıldı.

NVWA’ya yapılan ihbarlardan birinde zehirli ilaç fipronil’in mandıralarda da kullanıldığının aktarıldığı belirtildi. Perşembe günü Temsilciler Meclisinde konunun tartışılacak olması nedeniyle NVWA’nın açıklama yapmaktan kaçındığı bildiriliyor.

Zehirli ilacın kullanıldığı iddia edilen yedi firmanın incelemeye alındığı ve sonuçların henüz belli olmadığı açıklanırken, etlerde zehirli ilaç olup olmadığı hakkında net bir cevap verilemiyor. Bu durumun kesinleşmesi için NVWA’nın sonuçları beklediği söyleniyor.

Yumurta krizine neden olduğu belirtilen Chickfried firmasının friponil’in yanı sıra daha az zehirli amitraz maddesini de kullandığı ortaya çıktı.

İncelemeye alınan yedi firmada her iki maddenin de test edildiği bildirildi.

SONHABER.EU

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