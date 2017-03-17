Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Yumurta skandalında 2,5 milyon tavuk itlaf edildi

Hollanda Gıda ve Tüketim Mali Güvenliği Kurumu’nun açıkladığı rakamlara göre zehirli yumurta skandalında toplam 2,5 milyon tavuk itlaf edildi.

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Yumurta skandalında 2,5 milyon tavuk itlaf edildi

EenVandaag’a konuşan Kümes Hayvanları Sahipleri Derneği’nin başkanı Hennie de Haan, fipronil kullanılması sonucu yaşanan zehirli yumurta skandalının ardından başka çare olmadığı için tavukları itlaf etmek zorunda kaldıklarını belirtti.

De Haan, tavukların özel bir diyete sokularak böcekli ilaçtan temizlenebileceğini, ancak bu durumun pratikte öyle kolay işlemediğine dikkat çekerek tek yolun tavukları itlaf etmek olduğunu ifade etti.

Alınan bilgilere göre çok sayıda kğmes hayvanı çiftçik sahiplerinin tavukları itlaf etme kararı aldığı bildiriliyor. 747 kümesin 97’sinin de böcekli ilaçtan temizlendiği ve toplam 2,5 milyon tavuğun itlaf edildiği aktarıldı.

SONHABER.EU

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