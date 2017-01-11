Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Yunanistan’da sığınmacıların dramı bitmiyor

Yunanistan’ın Midilli Adası’ndaki Moria kampında tesis yetersizliği nedeniyle çadırlarda yaşayan göçmenlerin bir bölümü Yunan Deniz Kuvvetleri’ne ait bir savaş gemisine taşındı.

A+A-

Yunanistan’da sığınmacıların dramı bitmiyor

Yunanistan’ın Midilli Adası’ndaki Moria kampında tesis yetersizliği nedeniyle çadırlarda yaşayan göçmenlerin bir bölümü Yunan Deniz Kuvvetleri’ne ait bir savaş gemisine taşındı.

BM yetkilileri ve gönüllü kuruluşlarının, Ada’daki sığınmacıların kar altında kalan çadırlarda yaşam savaşı verdiğini belirterek, acil yardım çağrısında bulunmalarının ardından Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın talimatıyla Lesvos isimli çıkarma gemisi adaya gönderildi.

Midilli limanına bağlanan gemide 500 kişilik yatak ve sağlık birimlerinin bulunduğu belirtildi.

Alınan bilgiye göre, 3 binin üzerinde sığınmacının bulunduğu Midilli’de ayrıca, BM yetkililerinin inisiyatifiyle hasta ve çocuklardan oluşan 130 kişi adadaki çeşitli otellere yerleştirildi.

Avrupa ülkelerinin sınırları kapatmasının ardından Yunanistan’da mahsur kalan on binlerce sığınmacı, bulundukları kamplarda kış koşulları nedeniyle zor anlar yaşarken, adalardaki kamplarda tutulan binlerce sığınmacı, son günlerde tüm ülkeyi etkisi altına alan yoğun kar ve yağmur yüzünden yeterli ısıtma tertibatı bulunmayan barınaklarda yaşam mücadelesi veriyor.

Midilli’de bulunan Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü grubu başkanı Clement Perin, Yunan makamlarının söz vermesine rağmen, Midilli ve Sisam adalarında soğuk hava koşullarına karşı yeterli önlem alınmadığını belirtti. Perin, Yunan basınına yaptığı açıklamada, adalardaki sığınmacıların hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü bir ortamda kar ve yağmur altında yardımsız kaldığını, çoğu çadırlardan oluşan sağlıksız barınaklarda sıcak su bulunmadığını, ısıtma araçlarının ise neredeyse yok denilecek noktada olduğunu bildirdi.

KAYNAK AA

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Almanya katili sınır dışı ediyor Almanya katili sınır dışı ediyor

Almanya'nın Offenbach kentinde tacize uğrayan iki Alman kıza yardım etmek isterken öldürülen Tuğçe Albayrak'ın katili Sanel M. Sırbista...

Kadinlar cocuk sahibi olmak istemiyor Kadinlar cocuk sahibi olmak istemiyor

Çocuk sahibi olmayan kadınların oranı giderek artıyor....

Sınavları çalan sürücü kursunun cezası kesildi Sınavları çalan sürücü kursunun cezası k...

Hollanda'da akılalmaz bir yol ile CBR'den sınav sorularını çalan Amsterdamlı üç sürücü kursu ortaklarına verilen cezalar açıklandı....

BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)

﻿
SON EKLENEN HABERLER
Park cezası 50 euroya çıkıyor Park cezası 50 euroya çık...

Otopark ücretlerine yüzde 100 zam geliyor....

Almanya katili sınır dışı ediyor Almanya katili sınır dışı...

Almanya'nın Offenbach kentinde tacize uğrayan iki Alman kıza...

Kadinlar cocuk sahibi olmak istemiyor Kadinlar cocuk sahibi olm...

Çocuk sahibi olmayan kadınların oranı giderek artıyor....

Facebook’tan bir bomba daha! Facebook’tan bir bomba da...

Facebook, doğruluğu kesin olmayan haberlerin platform üzerin...

Türk iş adamının katil zanlısı tanıdığı çıktı Türk iş adamının katil za...

Fidye için kaçırılarak öldürülen Türk iş adamı İsmail Torun'...

Trende yüzde yüz rüzgar devri Trende yüzde yüz rüzgar d...

Hollanda’da yeni yıl itibarıyla ülkede tüm trenlerin rüzgar ...

İşte dünyayı karıştıran İngiliz ajan! İşte dünyayı karıştıran İ...

ABD’nin yeni başkanı Donald Trump'la ilgili olduğu iddia edi...

Yunanistan’da sığınmacıların dramı bitmiyor Yunanistan’da sığın...

Yunanistan’ın Midilli Adası’ndaki Moria kampında tesis yeter...

Sınavları çalan sürücü kursunun cezası kesildi Sınavları çalan sürücü ku...

Hollanda'da akılalmaz bir yol ile CBR'den sınav sorularını ç...

Başarı KOÇ’tan, Destek Siz’den, Ödül Hollanda’dan Başarı KOÇ’tan, Destek Si...

Hollanda her yıl olduğu gibi bu yılda sektörlerin en başarıl...

VIDEO GALERİ