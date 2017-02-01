YUPASS ile izinde hastane çilesine son!

Kısa adı YUPASS olan Yurtdışı Provizyon Aktivasyon ve Sağlık Sistemi ile yurtdışında yaşayan Türkler, Türkiye’de hastanelerde rahatça tedavi olabilecek.
Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika ve Avusturya’da yaşayanlar Türkler, Yurtdışı Provizyon Aktivasyon ve Sağlık Sistemi (YUPASS) ile artık Türkiye’de hastaneye gitmek istediklerinde YUPASS’tan alacakları numara yeterli olacak.
Başka hiçbir belgeye ihtiyaç duyulmadan tedavi görecek gurbetçiler için YUPASS uygulması Şubat 2017 itibariyle başladı.
Böylece Avrupalı Türkler Medula sistemi üzerinden 10 haneli YUPASS numarası alan kişiden Sosyal Güvenlik Sözleşmesine göre başka hiç bir belgeye istenmeyecek.
YUPASS numarası için yukarıda adı geçen ülkelerde yaşayanlar, yaşadıkları ülkelerideki sağlık sigorta kartları ile Türkiye’de SGK’ya başvurup YUPASS numarası almaları halinde Türkiye’de hiçbir hastane gideri ödemek zorunda kalmayacak.
01.02.2017 tarihinden itibaren Fransa, Belçika, Hollanda ve Avusturyalı sigortalılara elektronik ortamda YUPASS numarası üzerinden verilmeye başlandı. YUPASS numarasının alınması için izine giden Avrupalı Türklerin en erde ki en yakın SGK İl Müdürlüğü / Sosyal Güvenlik Merkezlerine yaşadıkları ülkelerdeki Sağlık yardım belgesi ile müracaat etmeleri yeterli olacak.
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