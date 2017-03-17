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Avrupa'nın Güçlü Medyası

Yurt dışı vatandaşlara gümrükte büyük kolaylık

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız “Taşıt Ön Beyan Uygulaması” ile artık Türkiye gümrük kapılarındaki işlemlerini daha hızlı yapıyor. Hazırlanan uygulamayla vatandaşlarımız, gümrük kapılarına gelmeden online olarak araçlarını kendileri kaydedebilecek.

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Yurt dışı vatandaşlara gümrükte büyük kolaylık

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca hizmete sokulan “Taşıt Ön Beyan Uygulaması” ile yabancı plakalı özel araçlarıyla Türkiye’ye giriş yapacak yolcuların, gümrük kayıt işlemleri artık daha hızlı ve kolay olacak. Bu uygulama sayesinde yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız, gümrüklere gelmeden önce araç sahibinin ve aracın (ad, soyad, pasaport/kimlik no, doğum tarihi, adres, kişi ve taşıt ülkesi, sigorta poliçe no, plaka no, şase no., marka, model, cins) bilgilerini sisteme girerek kayıt işlemlerini kendileri yapabiliyor. Eğer araç sahibi araçta yok ise vekâletle aracı kim getiriyorsa o kişiye ait pasaport bilgilerinin sisteme girilmesine dikkat edilmeli.

Uygulamayla normal şartlarda gümrük memurları tarafından yapılan işlemlere gerek kalmayacağından işlemler artık çok daha kısa sürede yapılabilecek. Ön beyan yaparak gümrük kapılarına gelecek olanların, ön beyan yapmadan gelenleri beklememesi için ise gümrüklerde ayrı peronlar hazırlanmış durumda. İhtiyaçlara göre de peron sayısı arttırılabilecek.

TAŞIT ÖN BEYAN UYGULAMASI NASIL YAPILACAK?

Gümrük kapılarındaki işlemlerin daha hızlı bir şekilde yapılmasını sağlayan uygulamaya vatandaşlarımız, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı internet sayfasında yer alan (www.gtb.gov.tr) “E-İşlemler” menüsünden ulaşabilecek. Böylelikle vatandaşlar, menünde yar alan “Taşıt Ön Beyan Uygulaması” kullanılarak kişi ve taşıta ait bilgileri online olarak önceden girebilecek.

ÖN BEYAN NE ZAMAN YAPILACAK?

Sisteme kaydı yapılan bilgiler sistemde en fazla 15 gün süre kalacağından vatandaşlarımızın, Türkiye’ye giriş yapılmak istenilen tarihten en erken 15 gün öncesinde ön beyanda bulunmaları gerekiyor.

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