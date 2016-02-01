Yurt dışında görevli kamu personelinin izinleri durduruldu

Türkiye Başbakanı Yıldırım imzasıyla yayımlanan genelge ile yurt dışı 57 ülkedeki tüm kamu görevlilerinin izinleri halk oylamasında görev almaları nedeniyle durduruldu.

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Başbakan Binali Yıldırım imzasıyla yayımlanan genelge ile yurt dışı 57 ülkedeki tüm kamu görevlilerinin izinleri halk oylamasında görev almaları nedeniyle durduruldu.

Resmi Gazete’de yayımlanan “yurt dışında görevli kamu personelinin izinlerinin durdurulmasına ilişkin Başbakanlık genelgesi”nde, TBMM Genel Kurulunca kabul edilen 6771 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 11 Şubat tarihli Resmi Gazete’de yer aldığı hatırlatıldı.

3376 sayılı Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun’un 2’nci maddesinde, “Anayasa değişikliğinin halk oylaması, ilgili Anayasa değişikliği Kanununun Resmi Gazete’de yayımını takip eden altmışıncı günden sonraki ilk pazar günü yapılır.” hükmüne yer verildiği belirtilen genelgede, bu hüküm çerçevesinde anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması tarihinin Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 11 Şubat tarihli kararı ile 16 Nisan olarak belirlendiği ifade edildi.

Bununla birlikte yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin 16 Nisan Pazar günü yapılacak anayasa değişikliği halk oylamasında, bulundukları ülkelerde veya oy verme günlerinde bulundukları yerlerdeki temsilciliklerde kurulacak sandıklarda oy kullanabileceği bildirilen genelgede, şunlar kaydedildi:

“Bu kapsamda; YSK’nın 15 Şubat 2017 tarihli ve 101 sayılı kararı ile 16 Nisan Pazar günü yapılacak olan Anayasa değişikliği yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin 57 ülkede 27 Mart-9 Nisan tarihleri arasında ve azami 14 gün süre ile oy kullandırılmasına, oy verme başlangıç tarihlerinin ve oy kullanma sürelerinin ülkelerine göre farklı olabileceğine ancak oy kullanmanın son gününün 9 Nisan olduğuna karar verilmiştir.

YSK’nın 101 sayılı kararı ile oy kullanma tarihleri belirlenen 57 ülkedeki tüm kamu görevlilerinin yurt dışında yapılacak halk oylamasında görev almalarının gerekmesi nedeniyle, mezkur kararda belirtilen ülkelerde görev yapan tüm kamu görevlilerinin izinleri, kararda belirtilen oy kullanma tarihleri süresince durdurulmuştur.”

AA