Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

“Yurt dışındaki vatandaşlarımız istedikleri temsilcilikte oy kullanabilecek.”

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin, oy verme günlerinde bulundukları yerlerdeki temsilciliklerde de oy kullanabileceğine karar verdi.

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“Yurt dışındaki vatandaşlarımız istedikleri temsilcilikte oy kullanabilecek.”

AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu kararı, “Yurt dışındaki seçmenler için önemli bir kolaylık sağlanmıştır. Artık yurt dışındaki vatandaşlarımız; farklı bir konsoloslukta kayıtlı olmalarına rağmen, o an kendilerine en yakın buldukları temsilcilikte oy verebilecek.” sözleriyle değerlendirdi.

Yeneroğlu açıklamasında, “Yurt dışındaki seçmenler bugüne kadar sadece bağlı oldukları temsilciliklerde oy kullanabildi. Bu nedenle belki de on binlerce kişinin iradesi, sandığa yansımadı. Ayrıca yine on binlerce vatandaşımız da, bulundukları yerlere daha yakın temsilcilik olmasına rağmen, kayıtlı oldukları konsolosluklara gitmek zorunda kaldı. YSK attığı bu adımla, yurt dışındaki seçmenler için önemli bir kolaylık sağlamıştır.

Şikâyetlere kulak veren YSK’nın yeni uygulaması ile artık yurt dışındaki vatandaşlarımız; farklı bir konsoloslukta kayıtlı olmalarına rağmen, o an bulundukları yerdeki temsilcilikte oy kullanabilcektir. Örneğin Malmö’deki bir seçmen 600 km ötedeki Stockholm’a gitmek zorunda kalmayacak, 40 km mesafedeki Kopenhag’da oyunu kullanabilecek. Benzer durumlar özellikle sınır bölgelerde yaşayan vatandaşlarımız için geçerlidir.

Öte yandan oy kullanmak için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olmak şarttır. Yaklaşan anayasa değişikliğiyle ilgili halk oylaması göz önünde bulundurulduğunda vatandaşlarımızın adres kaydı için gerekli işlemleri yapması gerekmektedir. Ayrıca YSK tarafından ilan edilecek yurt dışı seçmen kütüğünde de gerekli kontrolün yapılması önem arz etmektedir.” dedi.

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