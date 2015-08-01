Yurtdışı seçmenlerinin oyları tehlikede

Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre yurtdışı seçmenlerinin oy kullanıp kullanamayacağı belirsizliğini koruyor.
Hollanda’da 15 Mart 2017 tarihinde yapılacak olan genel seçime katılmak isteyen yurtdışında yaşayan Hollandalı vatandaşların oy pusulalarının ellerine geç ulaşmasından dolayı oylarının tehlikede olduğu belirtildi.
Yurtdışında yaşayan Hollandalı vatandaşların en geç 1 Mart 2017 tarihinde oy pusulasını Lahey’e ulaştırmış olmaları gerekiyor. Ancak oy pusulasının vatandaşlara geç ulaşması oy kullanmalarını zora sokuyor.
Geçtiğimiz seçimde de yurtdışındaki vatandaşların üç oydan birinin geç ulaşması nedeniyle geçersiz olduğu bildirildi.
SONHABER.EU
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